Halte tram 26 achter CS wordt verbreed: "Het was een vreemd, smal stukje"

Deze week zijn we in Het Verkeer weer terug bij het Centraal Station. Aan de achterzijde zijn de werkzaamheden begonnen voor de verbreding van de tramhalte. Bastiaan Logtmeijer, bouwmanager bij ProRail, legt uit waarom de werkzaamheden nodig zijn.

AT5

De komende jaren worden de verouderde spoorbruggen vervangen aan de oostkant van het Centraal Station. Hierdoor kan tram 26 van en naar IJburg niet het hele jaar onder de bruggen door. Daarom wordt de op- en afstapplaats tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van het station. Aan de achterzijde van CS is er al een tijdelijke halte te vinden, die voorheen werd gebruikt bij calamiteiten. De halte wordt nu veiliger gemaakt omdat hij binnenkort maandenlang wordt gebruikt. "Daarom moet de halte vijf meter verbreed worden", legt Logtmeijer uit. Door het verbreden van de halte moet het fietspad richting het voormalige voetpad opschuiven. Daarom is er nu voor voetgangers een pontonbrug neergelegd.

Quote "Het verbaast me dat ze hier weer begonnen zijn" Voorbijganger

"Het verbaast me dat ze hier weer begonnen zijn", vertelt een voorbijganger over de werkzaamheden. "Ik dacht dat het hier af was." Een andere Amsterdammer vindt het opknappen van de halte geen slecht idee. "Ik denk dat tram 26 het ook nodig heeft. Het is een vreemd, smal stukje hier", vertelt ze over de halte aan de achterkant van het station.

De nieuwe, tijdelijke tramhalte - AT5

Tram 26 stopt binnenkort aan achterzijde CS De verplaatsing van tram 26 is een gevolg van het renoveren van de spoorbruggen. In totaal zijn er vijf spoorbruggen die aan vervanging toe zijn. De renovatie zal in totaal vijf jaar duren. Gedurende acht maanden per jaar verplaatst de halte van tram 26 zich naar de achterzijde van Centraal Station. Vanaf 24 juni vertrekt de tram vanaf deze nieuwe locatie. In de overige vier maanden stopt de tram op zijn gebruikelijke plaats aan de centrumzijde.

Quote "Het is prima , zolang het maar duidelijk is aangegeven" Tramreiziger

Voor de mensen die vaak gebruik maken van de tram kan het extra reistijd opleveren. Een tramreiziger baalt van de verplaatsing van de tramhalte. "De tramhalte aan de voorkant is ideaal, dus als de halte naar achter Centraal Station gaat dan zou ik dat erg jammer vinden", vertelt hij. Voor een ander is het minder erg. "Het is prima te doen, zolang het maar duidelijk is aangegeven."

Gevolgen voor verkeer De werkzaamheden aan de halte achter het station duren tot eind april. Fietsers worden in verschillende fases rondom het werk geleid. In het weekend van 23 en 24 maart zal het fietspad achter CS helemaal worden afgesloten. Voetgangers kunnen de gedurende de werkzaamheden langs het werk lopen. Tram 26 zal vanaf juni 2024 gebruik gaan maken van de verbeterde halte aan de achterzijde van CS.