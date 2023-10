Tram 26 nog regelmatig een drama: "Om te janken, straks nog meer mensen de dupe"

Een grote zucht, dat is waar veel bewoners van IJburg of Zeeburg mee beginnen als je het over tramlijn 26 hebt. Te laat op school, 's avonds laat lang wachten op Centraal Station en belangrijke afspraken missen; het is echt niet elke dag, maar het overkomt ze net even te vaak. En met de wijk Sluisbuurt in aanbouw komen er straks alleen maar meer mensen die het openbaar vervoer gaan gebruiken. "Het kan gewoon echt niet meer, wat is nu weer de uitleg?"

"En naast storing in bijvoorbeeld de tunnel, ligt er ook wel eens iets op de rails waardoor de tram er niet langs kan", vertelt Thea. Zelf is ze gepensioneerd en kan ze het zich permitteren om altijd een half uur tot drie kwartier eerder weg te gaan: "Gewoon voor de zekerheid, maar mensen die deze lijn dagelijks gebruiken kunnen dat niet." Dat dit een breed gedragen en vooral heel langdurig probleem is, is ook te zien in de Facebookgroep ' Tram 26 SBE ', waarin het tramleed gedeeld wordt met de hele buurt.

Thea Laffra woont in Zeeburg en stond in 2020 ook al bij de tramhalte om precies hetzelfde probleem voor de camera van AT5 te benoemen. "De situatie is exact hetzelfde als toen, maar er komen alleen maar meer mensen bij", vertelt ze nu op halte Zuiderzeeweg. Zeeburgers en IJburgers hebben als enige verbinding naar het centrum tram 26 als mogelijkheid, en die ligt er dus vaak uit. In september viel ongeveer 4,5 procent van de ritten uit. "Ik zit hier op school en ik kom vaak te laat voor de les, alleen maar door uitval", vertelt een jongen die aan de westkant van het centrum woont.

Personeelstekorten

De reden dat de tram zo vaak oponthoud heeft is voor de gebruikers onduidelijk: "Er is al een keer aan geklust, wat is nu weer het probleem?", vraagt Thea zich af. De reden ligt volgens het GVB bij het personeelstekort: "Niet alleen bij conducteurs en bestuurders, maar ook bij de monteurs die aan de trams en rails werken." Het GVB benadrukt dat de tram minder vaak uitvalt dan sommige andere lijnen, maar dat het begrijpelijk is dat het voor deze gebruikers extra impact heeft en frustrerend is gezien het de enige OV-verbinding is.

"We merken ook dat een van de grootste frustraties van de reizigers is dat de informatie op de halte niet klopt. Natuurlijk kun je op internet kijken en werken de apps, maar de reiziger moet ervan uit kunnen gaan dat de informatie op de halte klopt", vertelt een woordvoerder. "Nou, heel vaak zie ik niets in de app staan en rijdt er toch een behoorlijke tijd niets", vertelt een scholier.

Met het personeelstekort neemt Thea geen genoegen: "Voor corona was dat nog niet aan de hand en toen speelde het ook al. En toch denk ik dan: dan ga je maar minder rijden, als wij maar zeker kunnen weten wanneer de tram komt en hij er dan ook echt staat."

Nieuwe bewoners en studenten

Het probleem wordt erger en erger, vreest Thea. Met de nieuwe Sluisbuurt die op dit moment uit de grond wordt gestampt komen er straks duizenden bewoners bij die ook tramlijn 26 moeten gebruiken wanneer ze het ov willen nemen. Daarbij komt er een locatie van hogeschool Inholland bij die ook duizenden studenten moet onderwijzen vanaf volgend jaar.