Opvallend: toch weer een club in gebouw van nachtclub De School

Op de plek in West waar acht jaar lang nachtclub De School gehuisvest was, komt een nieuwe uitgaansplek. De School leek in eerste instantie plaats te moeten maken voor nieuwe woningen, maar nu blijkt dat die langer op zich laten wachten.

De nieuwe uitgaansgelegenheid in het voormalig LTS-gebouw aan de Dr. Jan van Breemenstraat gaat Tilla Tec heten. Volgens Passion Dzenga, een van de betrokkenen bij het nieuwe initiatief, wordt het een 'ware nieuwe dynamische samensmelting van een bar, werkruimte, club, tentoonstellingsruimte en dansvloer'. De plaats krijgt pop-uprestaurants en dansvloeren en 'dat allemaal in het bruisende hart van Tilla Tec'.

Platform voor jong talent

De club wil door middel van workshops, optredens en evenementen vooral ‘kleinere artiesten en dj’s’ een platform bieden. "Wij willen verder gaan dan alleen het boeken van grote namen. We streven ernaar een omgeving te bevorderen, waarin initiatieven kunnen floreren en gemeenschappen kunnen verbinden en unieke interacties met elkaar kunnen aangaan."

De komst van de nieuwe club is wel opvallend, omdat eerder aangenomen werd dat De School het gebouw moest verlaten om plaats te maken voor woningbouw. "Ongeveer een jaar geleden hoorden we dat we weg moesten, later bleek dat we toch konden blijven", legt de medeoprichter van de School, Jochem Wertheimer, uit. "Maar voor een doorstart van De School was het toen toch al te laat."

Wertheimer is blij dat er nu nieuwe initiatiefnemers zijn die iets in het gebouw gaan beginnen. "Niets meer dan lof voor dit nieuwe project", zegt medeoprichter van De School, Jochem Wertheimer, die denkt dat het nieuwe project 'een waardige invulling kan geven aan de ruimte.'