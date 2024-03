Voor tienduizenden Amsterdamse moslims start vandaag de ramadan

In de stad is er tijdens de ramadan van alles te doen. Zo is er in de Fatih-moskee op de Rozengracht de fototentoonstelling 'From Istanbul to Europe' te zien van fotograaf Nicole Segers, en kan in Oost de audiotour 'Islam in Amsterdam' worden gevolgd waarin je leert over de historie van de islam in de stad.

Veel restaurants in de stad passen hun openingstijden aan tijdens de ramadan. Omdat de dagen langer worden, begint de iftarmaaltijd iedere dag iets later. Ook gaat eind maart de klok een uur vooruit, waardoor de iftar ook later begint.

Ook bieden verschillende moskeeën in de stad gedurende de ramadan gratis iftars aan. Die iftarmaaltijden zijn bedoeld voor mensen met een kleine beurs. De bereiding van het eten en het dekken van de tafels wordt gedaan door moskeebezoekers. De maaltijden worden betaald met donaties of door de moskee.

Om de heilige vastenmaand extra feestelijk te maken, hebben de winkeliers rond Plein '40-'45 in Nieuw-West dit jaar gezorgd voor een straatdecoratie. Dit onder meer naar aanleiding van raadsvragen van DENK.