Meerdere schoten gelost bij flatportiek in Osdorp, man (38) en vrouw (36) aangehouden

Er zijn vannacht meerdere schoten gelost voor het portiek van een flat aan de Martini van Geffenstraat in Nieuw-West. Even later werden er in een woning in de buurt een 38-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. "In de woning troffen we een vuurwapen aan en deze hebben we uiteraard in beslag genomen", aldus een woordvoerder van de politie. Er vielen geen gewonden.