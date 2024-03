Agent lost waarschuwingsschot na overval Kinkerstraat

Op de Kinkerstraat heeft rond 12.30 uur een overval plaatsgevonden. Hierbij is niemand gewond geraakt. Een agent heeft voor de aanhouding van een van de verdachte een waarschuwingsschot gelost.

Na de overval heeft de politie ook mogelijk een vuurwapen in beslag genomen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het wapen echt is.

De politie zocht naar een tweede verdachte, maar heeft deze niet meer aangetroffen. De politie roept iedereen op die iets gezien heeft om zich te melden.