Documentaire 'Hoogbegaafd. Wat nu?' vanavond te zien op AT5

Vanavond om 21.00 uur zendt AT5 de documentaire 'Hoogbegaafd. wat nu?' uit. Vijf Amsterdamse scholieren met de stempel 'hoogbegaafd' gaan - met hulp van filmmaker Sunny Bergman en researcher Inge de Frank - op zoek naar de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd In het dagelijks leven. Zowel thuis als op school.

Een jaar lang filmden de vijf jongeren elkaar, maar ook spraken ze met experts, kinderen, docenten en hun eigen ouders. In de film wordt duidelijk dat hoogbegaafdheid door veel mensen nog steeds wordt gezien als een elitair probleem, terwijl er ook vaak sprake is van kansenongelijkheid: vooral meisjes en leerlingen van kleur worden nog wel eens over het hoofd gezien waardoor zij niet de nodige ondersteuning krijgen.