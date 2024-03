Broedseizoen van start in het Amsterdamse Bos: "We willen niet dat de vogels gestoord worden"

We ontmoeten Plaisier in het Schinkelbos. Normaal gesproken mogen bezoekers hier wel van het verharde middenpad af maar op dit moment niet. In dit deel van het bos komen namelijk onder andere fazanten, de kleine karekiet, blauwborsten en roerdompen voor. Dit zijn grondbroeders, dat betekent dat zij hun nestje op de grond bouwen in plaats van in de bomen. "Het broedseizoen is begonnen en we willen niet dat de vogels gestoord worden", legt Plaisier uit.

Plaisier vertelt ons dat in dit deel van het bos biodiversiteit centraal staat, dus veel verschillende flora en fauna. "We willen een grote verscheidenheid aan soorten in in het bos". En daar moet veel werk voor worden verricht. "Sommige stukjes laten we onberoerd en in andere stukjes trekken we bomen weg, zodat we moeraslandschap houden." Die verscheidenheid aan landschappen is in andere delen van het bos niet terug te vinden.