Ahmed Zianibrug bij Surinameplein twee weekenden dicht: ''Verkeer stad-in niet mogelijk"

Er wordt gewerkt aan de Ahmed Zianibrug vlakbij het Surinameplein. De brug over de Westlandgracht moet worden opgeknapt. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Wenda Westerhuis uit wat ze precies gaan doen.

"De brug wordt opgeknapt, omdat het wegdek niet meer in de staat is zoals we het zouden willen", vertelt Westerhuis. Het asfalt is op sommige plekken versleten en er zitten wat gaten in het wegdek waardoor er na regen plassen ontstaan op de weg en het fietspad. "Hier zie je de markeringen, precies op de aanhechting tussen de brug en het wegdek", laat Westerhuis uit. "Als het verkeer hier overheen rijdt dan hoor je ook 'kedoenk'." Dit komt door de verzakking in de weg. Dit wordt opgehoogd en over de gaten komt nieuw asfalt.

Omgevingsmanager Wenda Westerhuis - AT5

Quote "Het is goed dat ze het opknappen. Maar ze doen de hele buurt in één keer. Een puinhoop" Hardlopende Amsterdammer

Niet iedereen is blij met de aankomende afsluiting van de brug. Er gaat namelijk veel verkeer over. "Het is goed dat ze het opknappen. Maar ze doen de hele buurt in één keer. Een puinhoop", vertelt een voorbijgaande hardloper. Ook de bloemist op het Surinameplein merkt de werkzaamheden. "Het is hier in het weekend chaos, constant file en toeteren, het is een klerezooi", geeft hij aan. Een voorbijkomende fietser vindt de afsluiting van de brug niet zo'n probleem. "Als fietser kun je ook omfietsen door het park." Ze snapt dat onderhoud soms nog is. "Er moet af en toe iets aan gebeuren, toch?"

Hardloper - AT5

Weekendafsluitingen stad-in De Ahmed Zianibrug is stad-in in de weekenden van 15 t/m 18 maart en 22 t/m 25 maart afgesloten voor auto's, fietsers en voetgangers. Verkeer stad-uit is wel mogelijk. Bus 247 wordt omgeleid. De trams rijden tijdens de werkzaamheden wel nog over de brug. De werkzaamheden aan de brug zijn klaar op maandag 25 maart uiterlijk om 14.00 uur. Onder de brug starten weer andere werkzaamheden op 8 april en dan is onder de brug afgesloten voor fietsers. Deze werkzaamheden zullen eind mei klaar zijn. Hierna is de brug helemaal gerenoveerd en kan iedereen weer over de brug heen en onder de brug door.