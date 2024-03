Op bezoek bij Richard Sneekes: de ooit jongste Ajax-debutant die nu in Birmingham woont

Morgenavond speelt Ajax tegen Aston Villa in Birmingham. Die stad is al jaren de woonplaats van iemand die zich jarenlang de jongste Ajax-debutant ooit mocht noemen. Richard Sneekes (inmiddels 55) was zestien toen coach Johan Cruijff hem het veld in stuurde. AT5 zocht hem op in Birmingham.

Zijn naam zal misschien niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, want Richard Sneekes speelde uiteindelijk maar drie duels voor Ajax, maar zijn debuutwedstrijd was wel een bijzondere: op dat moment was hij de jongste debutant uit de clubgeschiedenis. Op 27 oktober 1985 mocht Sneekes 10 minuten meedoen tegen HFC Haarlem. Een perfecte voorbereiding had Sneekes niet: de middenvelder was de avond ervoor nog nietsvermoedend op stap gegaan. "Ik ging met een vriend uit in Landsmeer", vertelt Sneekes bijna 40 jaar later. "We hadden in die tijd nog geen mobiele telefoons, dus om 00.15 uur stapt de vader van die vriend de tent binnen om te vertellen dat Ajax mijn moeder had gebeld om te zeggen dat ik op de bank zat." Invalbeurt Met een paar Malibu's (gemixt met jus d’orange) achter de kiezen gaat Sneekes halsoverkop naar huis. De volgende dag zit hij dan toch echt op de bank in De Meer en mag hij rond de 80e minuut zelfs invallen. "Op een gegeven moment werd mijn naam geroepen en kwam ik er in. Ik gooide er een paar scharen uit, dat vonden sommige spelers fantastisch, maar andere teamgenoten hadden daar juist wat meer moeite mee." Zelfs na afloop van de wedstrijd kon Sneekes eigenlijk niet bevatten wat hem was overkomen. "Ik twijfelde na de wedstrijd of ik eigenlijk wel het spelershome in mocht. Het was allemaal een soort roes."

Jongste Ajax-debutanten in de Eredivisie Ryan Gravenberch 16 jaar, 4 mnd, 7 dagen 23 september 2018 PSV-Ajax (3-0) Clarence Seedorf 16 jaar, 7 mnd, 27 dag. 28 november 1992 Groningen - Ajax (0-2) Jorrel Hato 16 jaar, 10 mnd, 29 dag. 5 februari 2023 Cambuur - Ajax (0-5) Vurnon Anita 16 jaar, 11 mnd, 15 dag 19 maart 2006 Groningen - Ajax (3-2) Richard Sneekes 16 jr, 11 mnd, 27 dag. 27 oktober 1985 Ajax - Haarlem (5-1)

Zijn coach was niemand minder dan Johan Cruijff, die op dat moment net was begonnen aan zijn eerste trainersklus. Cruijff had het niet zo met het kapsel van Sneekes, die toen een permanentje en lange haren had. "Cruijff wilde dat ik het ging afknippen, maar dan ging ik er natuurlijk tegenin en deed ik het expres niet." Drie wedstrijden Of het aan zijn haar lag, zullen we nooit weten, maar feit is wel dat Sneekes na zijn debuut maar weinig aan de bak kwam in het eerste. De middenvelder bleef - net als Cruijff - uiteindelijk drie seizoenen bij Ajax en kwam in die jaren welgeteld drie keer in actie. Ondanks zijn geringe speeltijd kijkt Sneekes nog altijd met bewondering terug op de seizoenen onder Cruijff. "Ik vond het altijd een fijne man. Hij was altijd heel erg duidelijk. Hij zei altijd tegen me: 'Je bent één van de grotere talenten hier, maar het is aan jou om het te bewijzen. Als het je niet lukt, eet ik er geen boterham minder door. Ik trek gewoon een nieuw blik met talenten op.'"

Sneekes (hier naast Frank de Boer) met zijn karakteristieke haardracht - Privéfoto

Sneekes kon uiteindelijk nooit slagen bij Ajax, maar Cruijff bleek de middenvelder jaren later nog niet te zijn vergeten. "Jaren geleden ben ik hem tegengekomen in de P.C. Hooftstraat. Hij riep me over, terwijl ik niet het idee had dat hij me nog zou herkennen." Na zijn tijd bij Ajax zou Sneekes nog genoeg wedstrijden spelen. Onder meer in Engeland, waar hij in totaal tien seizoenen in actie zou komen. Na wat omzwervingen in Nederland en Zwitserland belandde hij in 1994 bij Bolton Wanderers. Premier League Twee jaar later maakt hij de stap naar West Bromwich Albion, waarmee hij één seizoen in de Premier League uitkomt. De meeste van de 220 wedstrijden die Sneekes voor de club speelt, worden echter op het tweede niveau afgewerkt. "Als ik terugkijk op mijn carrière denk ik: het is zoals het is, maar mijn debuut bij Ajax blijft in de geschiedenisboeken staan." Sneekes, die in 2002 zijn laatste Engelse profduel speelde, woont nog altijd in het land. Inmiddels werkt hij al jaren als gymleraar en doet hij daarnaast nog wat scoutingswerk. "Niemand had verwacht dat ik als voetballer in England zou slagen", blikt hij terug. "Iedereen dacht, die is over een maand terug, maar dertig jaar later ben ik er nog steeds." Hoewel hij dus al jaren in Engeland woont, volgt Sneekes Ajax nog op de voet. Morgenavond zit hij met zijn zoon op de tribune. "Voor Ajax zal het een moeilijke wedstrijd worden", voorspelt hij. "Maar laat ik zeggen voor AT5 dat het verlengen gaat worden en we winnen met strafschoppen", aldus Sneekes, die daarna grapt: "Niet uitzenden in Engeland!"