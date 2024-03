Hato kijkt vol vertrouwen naar Villa-uit: "Hadden vorige week verdiend te winnen"

Normaal gesproken worden Ajax-supporters niet snel warm of koud van een 0-0, maar gezien het dramatische seizoen was de wedstrijd van vorige week een flinke opsteker. Ook voor Jorrel Hato, die nog altijd denkt dat er meer in had gezeten.

"Als je ziet hoe we het vorige week hebben gedaan, dan hadden we meer dan verdiend om te winnen. We hebben ook niet veel weggegeven, dus ik heb zeker vertrouwen", aldus de pas 18 geworden verdediger, die er wel rekening mee houdt dat Villa morgen sterker voor de dag komt.

'Aanvallender'

Ook Van 't Schip sluit niet uit dat het spelbeeld in Birmingham anders zal zijn dan vorige week in Amsterdam. "Toen probeerden ze vanuit een gesloten defensie te spelen. Ik verwacht dat ze nu meer zelf initiatief zullen nemen en aanvallender gaan spelen", zegt de trainer.

Volgens de trainer kan de wedstrijd die Villa daarna moest spelen donderdag een rol hebben gespeeld. De ploeg staat op dit moment op pole position voor de vierde plek in de Premier League, die recht geeft op een Champions League-ticket. "Het kan zijn dat ze vorige week met de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (van afgelopen zondag, red.) in hun achterhoofd naar de Arena zijn gekomen." Villa verloor die wedstrijd overigens met 0-4 van Spurs.