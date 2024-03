Groot onderhoud fiets- en voetpad Haarlemmerweg: ''Zat vol kuilen en gaten''

Het fiets- en voetpad aan de Haarlemmerweg ligt op de schop voor groot onderhoud. Niet alleen het wegdek wordt vernieuwd, ook de kabels en leidingen worden vervangen. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden en spreken omgevingsmanager Francis van Deudekom over de impact op de buurt.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in vijf fases. ''Dit doen we om zo min mogelijk overlast te creëren'', aldus Van Deudekom. Op dit moment wordt er gewerkt tussen de Den Brielstraat en Vredenhof. Dit neemt niet weg dat de werkzaamheden wel impact hebben op de buurt.

De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad aan de Haarlemmerweg zijn nodig omdat het wegdek in slechte staat was. ''En als de weg dan toch open moet, vervangen we ook direct de gasleiding, waterleiding en elektrakabels'', legt Van Deudekom uit.

Voorbijgangers en bewoners die we spreken hebben gemengde gevoelens over de werkzaamheden. ''Ja vreselijk, overal liggen de wegen open'', aldus een man op weg naar zijn werk. ''Het is wel nodig, de weg zat vol kuilen en gaten'', vertelt een dame op een scootmobiel. ''Maar het is wel lastig om langs de werkzaamheden te rijden.''

De bloemist op de hoek merkt vooral de fietsers op die langs de afzetting proberen te fietsen. ''Ze mogen hier niet fietsen maar dat doen ze toch.'' Van Deudekom benoemt ook dat de fietsers een uitdaging zijn. ''Het is een belangrijk fietspad voor zowel stad-in als stad-uit dat we nu afsluiten. Maar ze kunnen een omleiding volgen via het Brettenpad.'' Voetgangers kunnen over loopschotten wel langs het werk lopen.

De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad aan de Haarlemmerweg tussen de Den Brielstraat en Vredenhof duren tot 26 juli. Het gehele project is klaar op 2 augustus.