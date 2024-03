Amsterdamse brandweer 150 jaar oud: van stoommachine tot 'gevaarlijke' glijpaal

Het is een bijzonder jaar voor de Amsterdamse brandweer. Die bestaat namelijk honderdvijftig jaar. Vrijdag trapte burgemeester Halsema het feestjaar officieel af, wij gingen naar de bijzondere kazerne Dirk, in het Museumkwartier.

"Hondervijftig jaar is zeker lang", zegt Rik Jonkman, officier van dienst van de brandweer Amsterdam-Amstelland. "Het begin heb ik dan ook niet meegemaakt." Maar dat geldt wel voor Dirk, de oudste kazerne van de hele Benelux. De Amsterdamse brandweer was namelijk ook de eerste échte brandweer in Nederland. In 1874 werd 'brandweer' een officieel beroep, voor die tijd was het werk nog vrijwillig.

Alleen maar handwerk

"Het werk was toen heel anders", zegt Jonkman. "Het was veel fysieker. We hadden toen nog niet het materieel dat we nu hebben, alles was handwerk. Het enige mechanische was een stoommachine. Die hadden we al bij de brandweer." Ander verschil is het aantal werknemers. "Toen bestond het korps uit 144 man, echt alleen nog maar mannetjes toen natuurlijk, en negen posten over de hele stad verdeeld."

Inmiddels zijn er twaalf kazernes, met zo'n 430 brandweerlieden. "De animo is wel minder dan toen ik bij de brandweer kwam", zegt Jonkman. "Ik heb er heel veel moeite voor moeten doen om bij de brandweer te komen. Dat is nu wel veranderd. Vroeger was het echt een baan voor het leven."

Ongelukken met de glijpaal

Er is in anderhalve eeuw veel veranderd, maar één ding is weer zoals het was. En dat is die bijzondere kazerne Dirk, die sinds afgelopen zomer na een renovatie weer in ere is hersteld. De kazerne werd teruggebracht in zijn historische stijl. "Hoe mooi is het om daar je 150-jarig bestaan te vieren", zegt Bram Tromp, bouwkundig projectleider bij de brandweer.

Belangrijke vraag dan tot slot: wordt de glijpaal nog gebruikt? "Hij is nog wel aanwezig in kazerne Dirk", zegt Jonkman. "Maar we gebruiken 'm niet meer. Het is toch wel redelijk gevaarlijk en er zijn ook wel ongelukken mee gebeurd. We houden de paal dus wel in ere, maar gebruikt wordt 'ie niet meer."

Dit hele jubileumjaar nog zijn er open dagen bij kazernes in de stad. Op de site van de brandweer kun je vinden waar je wanneer terechtkunt.