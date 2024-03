Verpleegkundige BovenIJ ziekenhuis aangevallen met steekvoorwerp, 32-jarige man aangehouden

Een 32-jarige man is gisterenavond door de politie aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op een verpleegkundige in het BovenIJ ziekenhuis in Noord. Met een steekvoorwerp viel hij de vrouw aan. De politie laat weten dat er niemand ernstig gewond is geraakt.

Rond 21.20 uur kreeg de politie een melding van een verpleegkundige die door een man zou worden aangevallen. Het ziekenhuispersoneel en de beveiliging konden de man overmeesteren, waardoor de verpleegkundige niet ernstig gewond raakte.

De man was in het ziekenhuis op bezoek, maar weigerde te vertrekken nadat het personeel hem wees op de bezoektijd die over was. "Hier was de man het niet mee eens en ging in discussie. Daarna pakte hij een steekvoorwerp en viel de verpleegkundige aan", aldus de politie.

'Onacceptabel'

Het incident in het BovenIJ ziekenhuis heeft volgens de politie enorme impact op het slachtoffer en het ziekenhuispersoneel. De politie noemt de agressie en het geweld tegen hulpverleners 'onacceptabel'. "Hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen hulpverleners wordt niet getolereerd."

De aangifte tegen de man zal volgens de politie dan ook met prioriteit voor de rechter worden gebracht. Tegen de man zal een driemaal zo hoge straf worden geëist.