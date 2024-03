Instanties werkten niet goed samen voorafgaand aan dodelijke steekpartij Hazelaarstraat

De gemeente, woningcorporatie Ymere en zorginstelling HVO Querido hebben klachten over een bewoner die ervan wordt verdacht een buurman te hebben doodgestoken in de Hazelaarstraat in Noord, niet goed afgehandeld. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de drie partijen hebben uitgevoerd. "We hebben de klachten onderschat."

De 63-jarige Rigillio A. wordt ervan verdacht zijn buurman dood te hebben gestoken in de Hazelaarstraat in Noord in oktober vorig jaar. Hij woonde onder begeleiding van HVO Querido in een woning aan de Azaleastraat. Buren en andere omwonenden hadden al enige maanden overlast van hem en deden meldingen van geluidsoverlast, junks en daklozen die 's avonds de woning binnenkwamen.

Uit het onderzoek van HVO Querido, Ymere en de gemeente blijkt nu dat deze meldingen niet goed afgehandeld zijn. De individuele meldingen die gedaan zijn bij de verschillende instanties waren volgens het rapport niet alarmerend genoeg. Maar als ze bij elkaar opgeteld waren, was duidelijk geworden dat er meer aan de hand was dan de instanties inschatten.

Karin Boudewijns, directeur Zorg van HVO-Querido, zegt dat ze de klachten destijds heeft onderschat: "Als we nu terugkijken en alles bij elkaar leggen wat bij andere organisaties was binnengekomen, hadden we anders gehandeld. Daarin hebben we steken laten vallen. We moeten voortaan beter samenwerken met andere organisaties."

Buren

Gisteravond werden de bevindingen van het onderzoek met de buurt gedeeld. Een buurvrouw vertelt dat het een emotionele avond was. "Er zijn best wat mensen met trauma's hier in de buurt. Veel buren hebben ook meldingen gedaan, waar niks mee is gebeurd. Dan voel je je niet gehoord." Een andere buurman: "Als de drie partijen hadden samengewerkt, was het niet gebeurd."

Die vraag houdt ook Boudewijns bezig: "Iedereen hoopt dat als je iets anders had gedaan, dit voorkomen had kunnen worden. Dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar dat is wel waar je aan denkt", vertelt ze.

Rust

Een van de maatregelen die volgt uit het onderzoeksrapport is dat er tot 2026 geen sociale huurwoningen meer verhuurd worden aan cliënten van zorginstellingen in een deel van de Volewijck in Noord. Er was sinds de steekpartij al zo'n pauze, maar die is nu verlengd.

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid hoopt dat deze maatregel de buurt voorlopig wat meer ademruimte geeft. "Zeker na zo'n ontzettend heftig incident waarbij iemand om het leven is gekomen, zie je dat deze buurt even rust nodig heeft", vertelt hij.