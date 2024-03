IDFA opent allereerste documentaire-bioscoop

Een primeur voor de stad: vandaag opende de eerste bioscoop van het land met alleen maar documentaires. Het filmhuis, gevestigd in het Vondelpark, is een Initiatief van IDFA, bekend van het jaarlijkse documentairefestival. Vanmiddag ging de eerste film in première.

AT5

Tot 2012 zat op deze locatie in het Vondelpark het oude Filmmuseum, maar daarna was het iconische paviljoen lange tijd dicht voor bezoekers. De gemeente benaderde IDFA twee jaar geleden om het pand te betrekken. Directeur Cees van 't Hullenaar: "We stemden snel in, maar het proces om alles rond te krijgen was aanzienlijk. Als er ergens een documentaire-bioscoop zou kunnen draaien, dan is dat in Amsterdam. Er is hier door het documentairefestival al een publiek opgebouwd en de makers komen graag." Deze week is er elke dag een speciaal premièreprogramma om de opening te vieren, daarna kunnen bezoekers vanaf april drie keer per week documentaires bekijken.

Quote "Het is belangrijk dat de wereld spiegels voor gezet krijgt van wat er in de wereld aan de hand is." Cees van 't Hullenaar

Het Vondelparkpaviljoen moet naast bioscoop ook fungeren als plek waar makers en lokaal talent naar toe komen om hun werk te laten zien. "Wij geloven in de kracht van documentaire. Het is belangrijk dat de wereld spiegels voorgezet krijgt van wat er in de wereld aan de hand is. Documentaire is een kunstvorm dat dit bij uitstek laat zien."