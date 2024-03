Ajacied Nassef Chourak maakt stappen op De Toekomst: "Zit goed in mijn vel"

Jong Ajax maakte vrijdag korte metten met Jong PSV. Het werd op sportpark De Toekomst 3-0 voor de Amsterdammers. Bij Ajax was er opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor Nassef Chourak. De aanvallende middenvelder is de laatste weken een belangrijke pion in het team van Dave Vos.

Ook Dave Vos ziet zijn pupil de laatste weken beter worden. "Dit is pas zijn eerste jaar in Jong Ajax. Hij is constant geweest en veel gespeeld. Hij is vaker betrokken in de eindfase. Hij is steeds beter op weg en daar ben ik blij mee."

Als aanvallende middenvelder keek Chourak graag naar zijn landgenoot Hakim Ziyech. "Nu kijk ik naar Steven Berghuis op het middenveld. En toen Ziyech bij Ajax op tien speelde, vond ik dat mooi om te zien."

Wisselvallig

Jong Ajax is bezig aan een wisselvallig seizoen. Na een matige start maakte de belofteploeg een reeks door van negen wedstrijden zonder nederlaag. Vorige maand kwam de klad er weer in en werden er vier wedstrijden op rij verloren.

De afgelopen weken lijkt het weer wat beter te gaan. Na een overwinning op De Graafschap (0-2) won Jong Ajax vrijdag dus met 2-0 van Jong PSV. De ploeg staat op dit moment dertiende in op het tweede niveau.