Dramatische avond voor Ajax: 4-0 nederlaag, Europese uitschakeling, rood en blessures

Ajax is er vanavond in Birmingham bij lange na niet in geslaagd om de kwartfinale van de Conference League te halen. Aston Villa was met 4-0 veel te sterk. In Amsterdam werd het vorige week 0-0 en zo is halverwege maart al duidelijk dat Ajax het seizoen zonder prijzen gaat afsluiten. Meer slecht nieuws: met Ahmetcan Kaplan en Devyne Rensch vielen maar liefst drie verdedigers geblesseerd uit.

Zonder de nog altijd geblesseerde Steven Bergwijn en Steven Berghuis begon Ajax vanavond dus met een redelijke uitgangspositie aan de return van het tweeluik met Aston Villa. Woensdag bleek al dat Brian Brobbey in principe wel fit genoeg was om te spelen, de in dit seizoen zo belangrijke spits begon dan ook in de basis in Birmingham.

De eerste twintig minuten gebeurde er weinig op het gebied van kansen. De meest actieve man op het veld in die periode was Orel Grinfeeld. De Israëlische scheidsrechter trok namelijk drie gele kaarten in die fase van de wedstrijd. Aan de kant van Ajax kreeg Mannsverk een kaart, Morgan Rogers en Ollie Watkins waren de twee spelers van Villa die geel achter hun naam kregen.

Pechvogel Kaplan

Vooral de overtreding van Watkins was fors. Bij zijn harde tackle op de enkel van Diant Ramaj raakte de topspits bovendien geblesseerd. Nadat hij een paar minuten behandeld was, bleek hij toch nog verder te kunnen. En daar zou Ajax een aantal minuten op pijnlijke wijze mee geconfronteerd worden.

Vlak na de eerste twee grote kansen voor Aston Villa, voor Leon Bailey en Moussa Diaby, kopte Watkins de bal, nadat hij helemaal vrij was gelaten, in de 25e minuut uit een corner achter Ramaj. Dat de spits ondanks z'n goal niet helemaal hersteld was, bleek een aantal minuten later, toen Watkins toch niet meer verder kon en werd gewisseld.

Vlak daarna moest ook Ajax noodgedwongen wisselen. Ahmetcan Kaplan, die eerder al zo'n anderhalf jaar geblesseerd aan de kant stond, ging op het gras zitten en greep naar z'n hamstring. Al vrij gauw werd duidelijk dat de Turk niet verder kon. Van 't Schip greep de blessure van Kaplan aan om het allemaal wat aanvallender neer te zetten. Aanvaller Chuba Akpom kwam er namelijk in voor Kaplan.

Klap na klap

De grootste kans in de eerste helft voor Ajax kwam op slag van rust, maar die was niet besteed aan Brian Brobbey. Zo ging Ajax rusten met een 1-0 achterstand. Die stand bleef tot de 60e minuut op het scorebord staan. Aston Villa was al een paar keer na rust gevaarlijk geweest toen Leon Bailey er 2-0 van maakte.

Toen was al wel duidelijk dat het bijzonder lastig zou gaan worden voor Ajax om Europese uitschakeling te voorkomen. Toen Sivert Mannsverk 25 minuten voor tijd z'n tweede gele kaart kreeg werd dat haast onmogelijk. En het slecht nieuws voor Ajax bleef zich daarna opstapelen. 2-0 werd 3-0 en 3-0 werd 4-0. Bovendien vielen er nog twee verdedigers geblesseerd uit. Eerst was dat Josip Sutalo, daarna Devyne Rensch.

Door de grote nederlaag in Birmingham is Ajax nu definitief zonder prijzen in dit seizoen. Eerder werd Ajax al op dramatische wijze uitgeschakeld in de KNVB Beker door de amateurs van Hercules. De titel was al lang geen serieuze optie meer, maar sinds deze week is dat ook officieel niet meer mogelijk.

Ajax kan zich nu dus volledig richten op de competitie en zal nog alle zeilen bij moeten zetten om volgend seizoen wel in Europa uit te mogen komen.