Winkelcentrum Oostpoort worstelt met leegstand: "Steeds meer een dooie boel"

Op de dag van de opening kon je er nog over de hoofden lopen, maar tegenwoordig is dat wel anders. "Het is heel jammer, want Oostpoort was eigenlijk het plekje waar je alles kon krijgen", legt een bezoeker uit. "Dus de meest verschillende winkels. Op de een of andere manier loopt het een beetje leeg." Een ander: "Het wordt steeds meer een dooie boel zo."

Het is de coronacrisis die een flinke nasleep heeft, zegt de winkeliersvereniging. Daarna volgde de energiecrisis en het zou tot slot ook nog lastig zijn om jonge ondernemers te vinden die hier een winkel willen beginnen.

Meerdere bezoekers vermoeden dat ook de hoge huren een reden zijn. "De huren zijn hoog, die zouden omlaag moeten. Natuurlijk", erkent Ulbe van Dijk, bestuurder van de winkeliersvereniging. "Maar je moet ergens starten. Als je nu start krijg je toch een andere deal dan tien jaar geleden. Dat is ook een beetje de economie die daarop inspeelt."

Van Dijk heeft hoop dat het later dit jaar beter gaat met het winkelcentrum. "Ik denk, vier of vijf maanden en dan zijn deze panden ook weer gevuld. Ik ben daar vrij positief in."