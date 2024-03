Binnenstad bloeit economisch weer, wel zorgen over hoge kosten en bereikbaarheid

Het gaat goed met de economie van de binnenstad. Het ondernemersklimaat ligt zelfs bijna weer op hetzelfde niveau als voor de coronajaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Amsterdam City Index, het overzicht van ondernemersvereniging Amsterdam City. Maar er zijn ook zorgen over inflatie, huurprijzen en ook zeker de toekomstige bereikbaarheid van de historische stad. "Het zou kunnen betekenen dat we hier moeten stoppen."

Jan Stoeltie, directeur van Vereniging Amsterdam City, vertelt tijdens een rondje over de Zeedijk op een regenachtige maandagochtend over hoe de straat de afgelopen jaren is veranderd. "Het is een mooi voorbeeld van hoe een straat kan transformeren, met onder andere nieuwe zaken. Een winkelstraat die divers is en waar iedereen welkom is. Het is een genot om hier te lopen."

De Zeedijk is een van de plekken in het Centrum waar je ziet dat het weer goed gaat met de economie na de coronajaren. Waar je enkele jaren geleden op een vrijdagavond op veel plekken kon dineren zonder reservering, is dat nu wel anders. "Toen ik hier laatst met mijn vrouw iets wilde eten, zat bijna elke plek vol en werkten ze met wachtlijsten", aldus Stoeltie.

Marges onder druk

"We zien dat de omzetten in veel branches hoger zijn dan in 2019. Dan zou je denken, dat is positief en dat is op zich ook zo. Maar let wel, als we volle terrassen zien of rijen bij een winkel, de marges staan ontzettend onder druk", verklaart Stoeltie.

Want op dit moment zijn medewerkers een stuk duurder, evenals de huurprijzen, en zoals bekend is de inflatie hoog. "Ondernemers zie ik soms ook wel worstelen om de prijsstijgingen die van alle kanten komen door te berekenen aan hun klanten en gasten", zegt Stoeltie. "Je wil dat een cappuccino of een spijkerbroek betaalbaar blijft, maar dat is een worsteling."