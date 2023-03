Ondernemers binnenstad zien weer lichtpuntjes, maar: "Er moet nog veel gebeuren"

De economie in het centrum is na de pandemie weer opgeveerd. Tegelijkertijd zijn er bij ondernemers zorgen over opgebouwde coronaschulden, slechte bereikbaarheid en blijft de verstandhouding met de gemeente uiterst moeizaam.

Dat blijkt uit de vijftiende Amsterdam City Index die gisteravond in de Beurs van Berlage werd overhandigd aan wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken, PvdA). 136 ondernemers uit de binnenstad vulde de enquête in van hun ondernemersvereniging waaruit een overall 6,6 voor de stand van de economie voortkwam, vorig jaar was dat nog een 5,8.



"Wat ik het allerbelangrijkste vind: er is weer sprake van positivisme. We zijn er nog bij lange na niet, er moet nog heel veel gebeuren en we moeten ook een beetje proberen door die 19 miljoen toeristenovernachtingen heen te kijken", zegt Benno Leeser van Gassan Diamonds en de nieuwe voorzitter van Amsterdam City.

Erotisch Centrum

Want het voornemen van het stadsbestuur om in te grijpen als het aantal toeristenovernachtingen die grens overschrijdt, dat vinden de ondernemers maar niks. Volgens hen gaat het er vooral om wat voor soort bezoekers je aantrekt. Daarnaast zien ze, met het nog broze herstel, ook de maatregelen van burgemeester Halsema op de Wallen met angst en beven tegemoet. De vroegere sluitingstijden bijvoorbeeld en het plan om een groot erotisch centrum elders in de stad te openen.



"Tuurlijk, we hebben problemen met dealers, junks en diefstal", zegt horeca-ondernemer Charly Ivan", maar samenwerking met de gemeente, met politie en handhaving, daar kunnen we meer mee bereiken dan de stad verhuizen naar een andere stad."



Toch blijft het juist in die samenwerking schuren, 52 procent van de ondervraagden voelt zich slecht gesteund door de gemeente. Als voorbeeld noemde Amsterdam City-directeur Jan Stoeltie de rederijen van rondvaartboten en de avondwinkels die in de rechtszaal tegenover hun overheid staan om voor het voortbestaan van hun zaak te vechten.

Bereikbaarheid en binnenstad voor de Amsterdammer

En dan is er nog de bereikbaarheid. Daar trekken de ondernemers wel samen met de gemeente op om een einde te maken aan de vermaledijde Bijenkorffile. Maar op de dag dat weer nieuwe plannen werden gepresenteerd om doorgaande routes in de stad af te sluiten, zal de 5,1 op dit punt niet verbazen. "Ja bereikbaarheid is wel een dingetje", zegt Dennis de Borst, eigenaar van FEBO.



Maar op de borrel na afloop was toch vooral "gezamenlijk optrekken" het mantra om de opwaartse lijn vast te houden, waarbij wethouder Mbarki nog even subtiel de richting aangaf: "Ik zie dat er echt een transitie gaande is nu. Dat staat ook in de Index, dat ondernemers zich bewust zijn dat als ze duurzaam willen ondernemen, dan zullen we ook moeten kijken hoe we ons bedrijfsmodel aanpassen, waardoor we ons primair richten op de Amsterdammer. De bezoeker kan daar dan ook van meeprofiteren, in plaats van andersom."