IJshockeyers Amsterdam Tigers voor het eerst in 19 jaar weer kampioen van Nederland

De ijshockeyers van Amsterdam Tigers zijn vanavond voor de zesde keer in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. Tegen de Nijmegen Devils won de ploeg vanavond de tweede wedstrijd in een beste-uit-drie-serie. Omdat de eerste wedstrijd gisteren in de Jaap Edenhal ook al gewonnen werd, hoeft die derde wedstrijd niet meer gespeeld te worden.

In de slotfase bracht Aaron McLeod de spanning terug door voor Nijmegen de aansluitingstreffer te maken. Met een marge van één deed Tigers er vervolgens alles aan om de vierde treffer te maken. Die kwam er acht minuten voor tijd uiteindelijk via (opnieuw) Calvin Polman: 2-4.

Nijmegen Devils kwam halverwege die tweede periode langszij, maar nog geen twee minuten na die gelijkmaker was het opnieuw Stef Overweg die Tigers weer op voorsprong bracht. Calvin Pohlman maakte er even later 1-3 van.

De laatste keer dat Tigers de titel pakte was in 2005. Dat jaar werd de club voor de vierde keer op rij kampioen. Het enige andere ijshockeykampioenschap in Amsterdam stamt uit 1981.

In jaren die volgden lukte het Tigers dus nooit meer om de beste van Nederland te worden. De afgelopen jaren kwamen ze wel weer een paar keer ver in de play-offs. Vorig jaar werden de Amsterdammers in de halve finale uitgeschakeld door Eindhoven Kemphanen; een jaar eerder kwam het zelfs tot een finale, maar toen was Tilburg Trappers in twee wedstrijden sterker.