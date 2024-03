Sport nl Een meppende tegenstander en champagne: zo wonnen de Amsterdam Tigers de landstitel

Met uitzinnige fans en champagne in de kleedkamer werd vanavond in Nijmegen de landstitel van de Amsterdam Tigers gevierd. De ijshockeyers wonnen met 8-4 in een wedstrijd die op het eind nog enigszins grimmig werd.

De fans gingen per bus vanaf de Jaap Edenbaan naar Nijmegen. "Het was geweldig", vertelde een van hen na afloop. "Het was zo'n leuke sfeer. Behalve het einde. Maar wij hebben ons als Tigers heel goed gehouden met de Nijmegen Devils."

AT5 / Een speler van Nijmegen Devils mept een speler van Amsterdam Tigers.

Dat vond coach John Versteeg ook. "We hebben onze emoties heel goed onder controle weten te houden. En op de juiste momenten doelpunten weten te maken. En dan win je gewoon de finalewedstrijd. Zo simpel is het." Speler Calvin Pohlman had 'er geen woorden voor'. "We hebben zo lang gestreden voor dit moment. 19 jaar geleden dat we het kampioenschap hebben gewonnen. Ikzelf was toen denk ik 16 jaar. En nu is het gebeurd. Opluchting." De spelers gingen na afloop met de fans de stad in om de overwinning verder te vieren.