Student die van handtastelijk gedrag wordt beschuldigd toch niet uitgesloten van debatwedstrijd

Een lid van een studentenvereniging heeft via een kort geding voorlopig weten te voorkomen dat hij uitgesloten wordt van deelname aan een Europese debatwedstrijd. Het bestuur had hem die sanctie opgelegd na beschuldigingen van handtastelijk gedrag, maar volgens de rechter had het bestuur eerst naar zijn kant van het verhaal moeten luisteren.

Een paar dagen later sommeerde de advocaat van de student om de sanctie in te trekken, maar de studentenvereniging reageerde daar niet op. Vervolgens spande de advocaat een kort geding aan. Volgens de student zullen de sancties binnen de vereniging snel bekend worden en zal dat zijn 'eer en goede naam' aantasten. Ook maakt hij nog een kans om geselecteerd te worden voor het debattoernooi omdat de aanmeldingen pas over een paar maanden sluiten.

Eind januari kreeg de student meer inzicht in de klachten. Hij zou eind december 2022 of begin januari 2023 aan een lichaamsdeel hebben gezeten van iemand die dat niet wilde en vulgaire taal hebben geuit. Datzelfde zou in februari 2023, september 2023 en op een 'onbekende datum' bij drie anderen zijn gebeurd. Daarom kreeg hij een officiële waarschuwing en mocht hij niet naar de 25ste editie van de European University Debating Championships.

De student is lid van een Amsterdamse studentenvereniging met zo'n 200 leden. In januari van dit jaar kreeg hij tijdens een gesprek te horen dat meerdere mensen zich hadden beklaagd over seksueel intimiderend gedrag. Bij dat gesprek was een zogeheten equity-officer aanwezig: diegene is een aanspreekpunt voor leden van de studentenvereniging die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen.

De voorzieningenrechter oordeelde dat er aan de sanctie 'geen behoorlijke procedure is vooraf gegaan en in het bijzonder omdat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden'. Zo kreeg het lid van de studentenvereniging 'slechts zeer beperkte informatie' over de klachten. "Dat de klaagsters liever anoniem wilden blijven en kennelijk niet wilden dat de details van hun klachten met eiser werden gedeeld is misschien begrijpelijk, maar dit maakt het voor eiser vrijwel onmogelijk op de beschuldigingen in te gaan en zich te verdedigen", schrijft de voorzieningenrechter in het vonnis.

Het sanctiebesluit wordt daarom geschorst. De studentenvereniging moet ook bijna 1400 euro aan proceskosten betalen. Het bestuur kan nog wel een nieuw besluit nemen, maar moet dan ook naar de beschuldigde student luisteren. "Dat kan, maar hoeft niet per se, tot een andere uitkomst te leiden, maar het betekent in ieder geval dat eisers kant van het verhaal in de besluitvorming wordt betrokken", stelt de voorzieningenrechter.