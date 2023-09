VU, UvA en HvA zoeken naar 'passende maatregelen' voor studentenvereniging L.A.N.X.

Samen met de UvA en HvA zoekt de VU – waaraan de L.A.N.X. officieel verbonden is – naar 'passende maatregelen' voor de studentenvereniging. "De manier waarop deze dispuutsontgroening plaatsvond, met de inzet van een ‘puntenklassement’, vinden wij onaanvaardbaar: het zet aan tot grensoverschrijdend gedrag, en dat is nou precies waar binnen de verenigingen een eind aan moet komen", zegt een woordvoerder.

De VU, UvA en HvA zeggen 'geschokt en bijzonder teleurgesteld' te zijn over de incidenten binnen het dispuut van L.A.N.X.. "We betreuren het dat dergelijke incidenten nog steeds plaatsvinden, ondanks dat wij als Amsterdamse onderwijsinstellingen hier streng op monitoren en regelmatig contact hebben met studentenverenigingen over een cultuurverandering, en de gemaakte afspraken over omgangsvormen", aldus een woordvoerder van de VU.

Het is niet het eerste incident van wangedrag binnen Amsterdamse studentencorpora. Vorige zomer kwamen vier mannelijke leden van A.S.C./A.V.S.V. in opspraak nadat ze vrouwelijke leden in een speech 'sperma-emmers' noemden. Deze incidenten kwamen landelijk in het nieuws en wakkerden de discussie over cultuurverandering binnen studentenverenigingen opnieuw aan.

Burgemeester wil gesprek

Burgemeester Halsema veroordeelt de praktijken bij dispuut Ares en noemt het 'een voorbeeld van een hardnekkig probleem dat zich voordoet onder studentenverenigingen'. "Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf", aldus Halsema.

Halsema zegt vorige week door het bestuur van L.A.N.X. op de hoogte te zijn gesteld van de misstanden en nodigt hen uit om te praten over maatregelen. "Ook ben ik benieuwd welke aanvullende sancties voor het betreffende dispuut zullen volgen", aldus de burgemeester.

Eerder deze zomer sprak Halsema zich in Het Gesprek met de burgemeester al uit tegenover over grensoverschrijdend gedrag binnen het Amsterdamse studentencorps en beloofde strenger te controleren en beter te handhaven.

Schorsing

Studentenvereniging L.A.N.X. berichtte zondag over de misstanden die zich hebben voorgedaan tijdens een trip naar Roemenië vorig jaar november. Eerstejaarsstudenten van het dispuut Ares kregen voorafgaand aan de ontgroeningsperiode een lijst met opdrachten, onderverdeeld in categorieën als 'algemeen' en 'dames en seksgerelateerd'. In die laatste categorie stonden opdrachten als 'regel een vluchteling' en 'naai een emmer in een steeg', waarbij 'emmer' synoniem staat voor 'vrouw'.

Zondagmiddag besloot het bestuur van L.A.N.X. om het dispuut voor onbepaalde tijd te schorsen. In een statement op de website van de vereniging zegt het bestuur zich 'diep te schamen' voor de brief.