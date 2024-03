Campagne tegen discriminatie: ''Zie je dat iemand gediscrimineerd wordt, vraag dan: Ben je oké?''

Deze week is de campagne 'Kom op Amsterdam!' tegen discriminatie van start gegaan. In Amsterdam Informeert spreken we Chanel Matil Lodik. Zij geeft voorlichting over discriminatie en schreef Het antiracismehandboek.

AT5

Quote '''Je kan je op meerdere manieren uitspreken tegen discriminatie'' Chanel Matil Lodik, discriminatiedeskundige

Met de campagne 'Kom op Amsterdam' wil de gemeente Amsterdammers aansporen om er iets van te zeggen wanneer iemand wordt gediscrimineerd. ''Het is belangrijk om je uit te spreken tegen discriminatie omdat sommige mensen iets discriminerends zeggen, zonder te weten dat het discriminerend is'', benadrukt discriminatiedeskundige Chanel Matil Lodik. ''Op het moment dat je ze daarop aanspreekt, licht je ze daarover in.'' In onze stad komt nog te veel discriminatie voor, op basis van afkomst, huidskleur, lichaam, leeftijd, beperking, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging. Een aantal voorbijgangers in de Wibautstraat herkent dit. Een meisje dat bij Zeeburgia voetbalde zegt: ''Dat hadden wij bijvoorbeeld met uitwedstrijden tegen Volendam, dat er dingen stiekem op het veld werden gezegd waar je echt heel naar van wordt.'' Een meisje met Indonesische roots vertelt: ''Ze vragen soms: ben je Chinees? Maar ik kom helemaal niet uit China. Dat is een soort van discriminatie vind ik.''

AT5

Quote ''Bijvoorbeeld met uitwedstrijden, werden er stiekem op het veld dingen gezegd waar je echt heel naar van wordt.'' Meisje dat bij Zeeburgia voetbalde

Spreek je uit Niet iedereen vindt het makkelijk om iets van discriminatie te zeggen. Lodik geeft voorbeelden van zinnen die je kunt gebruiken wanneer er in je omgeving wordt gediscrimineerd. ''Je kan je op meerdere manieren uitspreken tegen discriminatie, het ligt eraan wat voor persoon jij bent. Je kan het bij jezelf houden en dan zeggen: wat jij net zei vind ik niet oké. Of je noemt het beestje bij de naam en je zegt: hé, het is vast niet je bedoeling maar wat je net zei is discriminerend.'' Ook tegen degene die het overkomt kun je iets zeggen. ''Zie je dat iemand gediscrimineerd wordt? Vraag dan: ben je oké?''