Kale en Kokkie en de bodemloze gifbeker

Er lijkt geen bodem te zitten in de gifbeker van Ajax. Elke keer dat je denkt dat hij nu echt leeg is, blijkt er toch nog ruimte voor een brouwsel van teleurstelling en verdriet. Het moge duidelijk zijn dat het momenteel zware tijden zijn voor Ajacieden Kale en Kokkie. Trainer John van ’t Schip vond dat Ajax eigenlijk wel goed speelde, tot ergernis van de analisten. Het zoeken naar lichtpuntjes is moeilijker dan ooit.