Veiligheid in Reguliersdwarsstraat moet verbeteren: "Gevoel van safe space versterken"

Het college, stadsdeel Centrum en de politie zijn in gesprek met vertegenwoordigers van de BIZ Reguliersdwarsstraat om de veiligheid in de straat te verbeteren. Aanleiding zijn de incidenten van intimidatie, discriminatie of fysiek geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap in de Reguliersdwarsstraat. Een voorbeeld: het recente voorval dat plaatsvond in de nacht van 24 op 25 november vorig jaar , toen een dragqueen werd uitgescholden en bekogeld met flessen en tegen de grond werd gewerkt.

Naar aanleiding van nieuws wat AT5 eind vorig jaar bracht over de mishandeling van dragqueen Kittana, stelden de leden Nijssen en Wijnants van de VVD schriftelijke vragen aan het college van B en W. Daarin bevraagden zij het stadsbestuur naar onder andere de veiligheid van de straat en voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ook wilden zij weten hoe het college het geweld tegen de gemeenschap beoordeelt en wat het onderzoek van de politie na het incident had opgeleverd.

Over het voorval afgelopen december reageerde het stadsbestuur: "Het is voor het college onaanvaardbaar dat er steeds opnieuw incidenten zijn van intimidatie, discriminatie of fysiek geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap. Het incident dat heeft plaatsgevonden in de Reguliersdwarsstraat in de nacht van 24 op 25 november is daar helaas een voorbeeld van. Het is van fundamenteel belang dat de publieke ruimte een plek is waarin iedereen zich onbedreigd voelt en openlijk zichzelf kan zijn."

Cameratoezicht aangescherpt

De burgemeester liet namens het college weten dat de politie prioriteit geeft aan de zichtbaarheid en aanwezigheid in de straat. "Toch kunnen agenten niet 24/7 in de straat aanwezig zijn. Het is daarom van belang dat het cameratoezicht optimaal werkt." Op korte termijn zal de politie daarom het cameratoezicht in de Reguliersdwarsstraat optimaliseren. Zo zullen de kijkrichtingen van het cameratoezicht worden gecontroleerd, zal de kwaliteit van de beelden worden onderzocht en wordt er gekeken of de hoeveelheid van de aanwezige camera's voldoet.

Twee koppels SAOA-hosts (Stichting Aanpak Overlast Amsterdam) zijn in de straat aanwezig op de drukste momenten van de dag. Zij spreken mensen aan op overlastgevend gedrag, houden contact met beveiligers in het gebied en lichten de politie waar nodig in. "Om het herkennen van signalen nog verder te verbeteren, hebben de SAOA hosts van uitgaansgebied Rembrandtplein (25 personen) ondertussen een extra training gevolgd in het herkennen van straatintimidatie waarbij ook specifiek aandacht is voor LHBTIQ+", aldus het college.