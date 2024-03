Stad nl Streep door bouwplannen vanwege bedrijven die in de weg staan: "Een duivelse opgave"

Het gebeurde deze maand al een paar keer dat woningbouwplannen in de ijskast werden gezet vanwege een bedrijf in de buurt. In de toekomstige wijk Haven-Stad en in het Hamerkwartier leidt dit tot een vertraging van de bouw van duizenden woningen. "Er zijn alleen maar verliezers."

In de toekomstige wijk Haven-Stad besloot kunstmestfabriek ICL toch niet te verhuizen. Het bedrijf blijft tot in ieder geval tot 2040 waar ze zit. Hierdoor kan de gemeente nog niet starten met de bouw van de tienduizenden woningen die op de planning staan. In het Hamerkwartier in Noord, waar uiteindelijk 6500 woningen moeten komen, zette de Raad van State vorige week een streep door een deel van het bestemmingsplan van de gemeente, omdat de nieuwe huizen te dicht bij een chemische fabriek komen te staan. Daarom kunnen er 350 woningen niet gebouwd worden. Mendel Giezen is planoloog bij de UvA en vermoedt dat er in het begin van de planvorming niet goed is gecommuniceerd tussen de gemeente en de bedrijven. "Ik denk dat in het proces er naartoe te lang is gewacht met afspraken maken, waardoor je nu dus tegen dit soort problemen aanloopt", vertelt hij.

AT5

Ook Giezen ziet de urgentie om woningen te bouwen in de stad. Er moet dus een andere oplossing gevonden worden. "Dit soort problemen zul je altijd houden, er is nu eenmaal weinig ruimte in de stad. Daarom zul je op plekken waar dat kan moeten bouwen in hogere dichtheid. Meer kijken naar bijvoorbeeld hoogbouw dus." Volgens Kees Noorman, directeur van Ondernemend Amsterdam (ORAM), heeft de gemeente nog twee andere opties: "Je kan een bedrijf proberen te verplaatsen of je kan een bedrijf uitkopen", vertelt hij. "Dat gaat allemaal om heel veel geld. Dat geld heeft de stad eigenlijk niet. Als je noch plek hebt om een bedrijf naartoe te brengen, noch heb je geld om een bedrijf uit te kopen, dan kan je maar beter stoppen met die planvorming", aldus Noorman. Volgens een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Van Dantzig zijn dit de enige plekken in de stad waar de woningbouw stagneert omdat er al bedrijven staan. Van Dantzig is vanavond te gast in Park Politiek, om 19.15 uur te zien op AT5.