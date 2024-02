Ondernemers vinden dat wethouder te weinig doet aan tekort bedrijfsruimte: "Geen aanpak"

Ondernemersverenigingen ORAM, VEBAN en VNO-NCW hebben in een brief aan het stadsbestuur uitgehaald naar wethouder Sofyan Mbarki. De wethouder kondigde eind vorig jaar maatregelen aan, maar de ondernemersverenigingen omschrijven die maatregelen als een 'gebrek aan aanpak'.

In het persbericht dat de gemeente in december publiceerde stond dat de gemeente een werkcorporatie in het leven roept die zonder winstoogmerk bedrijfsruimte gaat verhuren. Ook zou er een transformatiecoördinator aangesteld worden voor bedrijven in transformatiegebieden. Dat zijn gebieden waar ondernemers weg moeten vanwege plannen van de gemeente voor sloop- en nieuwbouw.

"Dat is geen aanpak. Dat is een gebrek aan aanpak"

Ook vinden de ondernemersverenigingen dat de gemeente zelf meer kan doen met bestemmingsplannen en grondprijzen. Volgens de ORAM, VEBAN en VNO-NCW is het niet zo dat dat dit door middel van de werkcorporatie volledig aan de markt overgelaten moet worden. Hoewel ze vinden dat het goed is dat de gemeente de noodzaak van bedrijvigheid en werkgelegenheid erkent, mist er volgens hen nog een 'passende sense of urgency'.

"Dat is geen aanpak. Dat is een gebrek aan aanpak", vatten de ondernemersverenigingen samen. Zo vragen ze zich af wat de transformatiecoördinator moet doen 'als bedrijven nergens naartoe kunnen'. Bovendien is er al een loket waar ambtenaren werken die, volgens de ondernemers welwillend, de ondernemers proberen te helpen met het vinden van een nieuwe plek. "Maar die alternatieven zijn er zo goed als niet." Ze spreken van alarmerende cijfers: zo is het leegstandspercentage in Amsterdam is 2,7 procent, terwijl 5 procent gezond zou zijn.

"We moeten het schip nu keren", schrijven de ondernemersverenigingen in de brief. "Aantallen vierkante meters zijn daarbij van belang. Daarnaast dienen we ons te realiseren dat de werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam een ecosysteem zijn van complementaire gebieden. Je kan niet zomaar hectares wegplannen voor woningbouw. Dat heeft effect op het hele ecosysteem. We hebben deze plekken ook hard nodig voor ambities zoals schone stadslogistiek, circulaire economie en de energietransitie."

De ORAM, VEBAN en VNO-NCW vinden dat geplande transformaties van bedrijventerreinen herzien moeten worden. "Ook waar plannen nog niet concreet tot uitvoering zijn gekomen, hebben ze al negatieve effecten voor ondernemers. Denk aan de onzekerheid die is ontstaan bij ondernemers in transformatiegebied Haven-stad. Velen weten niet waar ze aan toe zijn en of er (schuif)ruimte voor ze is zodra de transformatie daadwerkelijk begint. "

Noord

De gevolgen van de nieuwbouwplannen van de gemeente werden de afgelopen jaren goed zichtbaar in de Klaprozenbuurt in Noord. Daar moesten meerdere bedrijven weg vanwege de komst van 2000 woningen, twee nieuwe supermarkten en twee basisscholen. Alternatieven binnen de stad hadden ze toen niet of nauwelijks. Een van de gedupeerde meubelzaken vertrok uiteindelijk naar Mijdrecht.

De brief staat inmiddels op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 28 februari. Of er daadwerkelijk door politieke partijen over gedebatteerd wordt is nog de vraag, het is vooralsnog de bedoeling om de brief 'voor kennisgeving aan te nemen'.