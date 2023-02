Markante meubelzaak geeft strijd met gemeente op en vertrekt: "Ze hebben me absoluut geraakt"

Opnieuw verlaat een Amsterdams bedrijf de stad vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente. Dit keer betreft het een markante woonwinkel in de Klaprozenbuurt in Noord. "Ze zijn wel met een oplossing gekomen, maar dan ging ik naar vier keer de huurprijs", vertelt eigenaar Danny Verheijen.

In de stad blijven was daarom geen optie. "Dat is gewoon niet realistisch. Je moet als ondernemer natuurlijk ook wel je kosten overzien en je lange termijn-visie hebben. En dat kon hier gewoon niet. Dat werd veel te duur."

Verheijen voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. "Ik heb 4,5 jaar gevochten en gestreden. Alleen op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, we moeten nu wel door. Want het werd allemaal negatief op negatief. En negatief en een zaak gaat niet samen. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan nu naar positief. Maar ze hebben me wel heel erg geraakt, absoluut."

Joop Verheijen richtte het familiebedrijf in 1947 op. Sinds midden jaren negentig is Danny het gezicht van de zaak. De meubelzaak is op meerdere plekken in de stad gevestigd geweest, maar zit al 35 jaar in Noord. Inmiddels weten ook veel bekende Nederlanders de zaak te vinden. Zo kochten André Hazes, Dries Roelvink en Dave Roelvink er hun meubels en behoren er flink wat voetballers tot de klantenkring.

Garage ook weg

Op de plek van het bedrijventerrein komen 2000 woningen, twee nieuwe supermarkten en twee basisscholen. Onder meer garage Appie & Sen moet ook weg. Eigenaar Mehmet Sen vertelde vorig jaar ook tegen AT5 dat hij teleurgesteld was in de gemeente. Een woordvoerder van stadsdeel Noord liet toen weten dat bedrijven 'uiteindelijk zelf verantwoordelijk' zijn voor het vinden van een nieuwe locatie, al gaf de gemeente later wel toe dat het vinden van nieuwe plekken voor bedrijven inderdaad beter moet.

Op 30 juni sluit Danny voorgoed de deuren aan de Vuurwerkerweg. Zijn zaak verhuist naar Mijdrecht.