Rockband Bleachers zegt optreden Paradiso af vanwege schoolgaande kinderen

De Amerikaanse rockband Bleachers heeft een optreden in Paradiso op 4 september afgezegd. Een deel van de bandleden zegt zich niet gerealiseerd te hebben dat op die dag de kleuterschool in Amerika weer begint.

"We willen er gewoon zijn op de belangrijke momenten in het leven van onze kinderen", zegt de band in een verklaring. Ook bieden ze hun excuses aan.

Omdat september nog ver weg is, hoopt de band dat mensen die wilden komen nog geen 'harde plannen' hadden gemaakt.

Een nieuwe datum voor het concert is er nog niet.