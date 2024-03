Centrum nl Kraak en ontruiming Hotel Mokum van binnenuit gefilmd: "Film is een symbool van verzet"

Twee en een half jaar geleden viel het collectief Mokum Kraakt een leegstaand hotel aan de Marnixstraat binnen. Filmmaker Yannesh Meijman was actief betrokken bij de kraakactie en legde alles vast in een documentaire die deze week in première is gegaan. "Het is een gekke mix van beeldmaterialen gecombineerd in een film van dertig minuten, zodat je hopelijk gaat kraken."

'Pak Mokum terug', zo begon de kraakactie op 16 oktober 2021 met een enorm spandoek in de Marnixstraat. Zes weken later werd het pand door de Mobiele Eenheid ontruimd. Vlak voor die ontruiming bedacht Meijman om het groter aan te pakken en een cameraman in te schakelen. "Ik heb een vriend gevraagd, cameraman Sam Broekman. Tijdens de ontruiming van het pand om 8.00 uur 's ochtends met honderd ME’ers, stond hij er ook bij. Zo zijn alle cruciale momenten vastgelegd."

Mathilde Médard was ook een van de krakers en werkte mee aan de film als scriptschrijver. "De film gaat niet alleen over kraken en Hotel Mokum, maar vooral over het woonbeleid van Amsterdam. De wooncrisis is niet alleen relevant voor krakers of mensen met een klein inkomen, de wooncrisis is relevant voor iedereen." Meijman vult aan: "Ik hoop dat deze film een symbool van verzet kan zijn daartegen."

Alleen de laatste dagen van de krakers in Hotel Mokum werden professioneel vastgelegd. Om de volledige zes weken in beeld te brengen schreven Meijman en Médard een script in dagboekvorm. Deze scenes namen ze later op. In combinatie met de professionele beelden en vele filmpjes met telefoons gemaakt vormt dit het geheel. "Dat is fictionaliseren van wat er is gebeurd. Alles wat je in de docu ziet is echt, maar de vertelling is op een manier fictie", vertelt Yannesh.

De documentaire is te zien in filmhuizen Kriterion, FC Hyena en Studio K.