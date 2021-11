Krakers 'Hotel Mokum' teleurgesteld: ''We verwachten hier geen tien jaar te zitten, maar de spoedontruiming snap ik niet''

De krakers van voormalige Hotel Marnix aan de Marnixstraat hadden niet verwacht dat 'hun' Hotel Mokum zo snel ontruimd zou worden. Zes weken geleden kraakte actiegroep Pak Mokum Terug het pand en gisteravond kregen ze van het Openbaar Ministerie te horen dat er een spoedontruiming komt. AT5 mocht een kijkje nemen binnen in het pand. "Beetje last van lekkage hiernaast maar de wc doet het goed", zegt een van de de krakers.

Wanneer er daadwerkelijk ontruimd wordt is nog onbekend. De krakers schrijven op Instagram dat ze die spoedontruiming "ieder moment" verwachten. Die spoedontruiming hadden de bewoners alleen niet zien aankomen: "We verwachten niet dat we hier 10 jaar kunnen zitten, maar die spoedontruiming snap ik niet. Ik denk dat dat een hele stomme keuze is van de overheid". Reden voor de spoedontruiming is de brandveiligheid van het pand. Het OM en de gemeente bevestigen dit.

Gezelllig

Hoe is het voor de krakers om in een kraakpand te wonen? "H eel gezellig en het leuke van kraken is dat je kan kijken met hoeveel je wil wonen en met wie wil je wonen, je zit met een hele grote groep mensen overdag hier te discussiëren, ik kan het iedereen aanraden", zegt een trotse bewoner van Hotel Mokum.



De wooncirisis en de aangekondigde spoedontruiming roept vragen op bij de krakers: "Zijn we een stad voor kunstenaars en docenten, of zijn we een stad voor de mensen die zoveel huur kunnen betalen? Dat is de vraag die de overheid zich nu zou moeten stellen."