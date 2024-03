Winkels op stations bevoorraden met de trein: het kan, volgens onderzoek

Winkels op Amsterdamse stations zouden via NS-treinen bevoorraad kunnen worden, volgens onderzoekers. Dat zou dan gaan met automatische karretjes die tegelijk met de instappende passagiers een trein inrijden, op weg naar Amsterdams station. Wethouder Melanie van der Horst is alvast geïnteresseerd: "Alle ideeën die bijdragen aan een schonere, veiligere, lichtere en efficiëntere bevoorrading van de stad zijn welkom."

Een beperkte infrastructuur, veel vrachtverkeer in het stadscentrum maar wel lege(re) treinen buiten de spits: knoop die dingen aan elkaar en dan valt er misschien iets te halen. Dat was het idee achter het onderzoek waar Wijnand Veeneman (TU Delft) aan meewerkte. Hij concludeert dat er ruimte is in treinen om in de daluren goederen naar Amsterdam te vervoeren van distributiecentra in de buurt, zoals in Zaandam. In de sprinters met opklapstoelen tegen de wand aan zou hier ruimte voor zijn.

Robotkarretje

Het zou zomaar kunnen betekenen dat er in de ene coupé reizigers zitten en in de andere een lading karretjes met winkelvoorraad staan. Het idee is zelfs dat die automatisch rijden en tegelijk met de reizigers de trein inrollen tijdens de stops op de perrons. Dat moet dan wel binnen het aantal seconden waarin een trein normaal gesproken stilstaat.

Bij aankomst op een Amsterdams station – in het onderzoeksrapport worden Sloterdijk, Centraal, Amstel, Bijlmer ArenA en Zuid genoemd als opties – kunnen de karretjes dan worden uitgeladen door mensenhanden. Maar bij welk bedrijf die handen precies in dienst zijn, is nog even de vraag.