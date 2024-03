Droom Oostenburgers nog lang geen realiteit: "Dit is wel heel lang een bouwput"

Op Oostenburg wordt al jaren gebouwd aan een nieuwe woonwijk. Die moet in 2026 helemaal af zijn, toch wonen er ondertussen al duizenden mensen. En die bewoners zijn nog lang niet allemaal even tevreden over de huidige status van de wijk. Zo uiten buurtbewoners Zoran en Richard hun zorgen over het summiere groen, lawaaierige vuilniswagens en het deelvervoer.

Dat de wijk niet helemaal klaar zou zijn voordat ze er zouden gaan wonen, dat wisten Zoran en Richard wel. Toch valt het resultaat ze tot dusverre tegen. "Inmiddels wonen er heel veel mensen, zijn al die gebouwen klaar, maar is nog niet alles is klaar. Waardoor er wel een hele lange tijd een bouwput is. En sommige dingen slikken we. En andere dingen kunnen al opgelost worden", vertelt Zoran. Een drietal dingen waar de bewoners tegenaan lopen is het parkeren, de afvalwerf en het groen.

Parkeren

Oostenburg moet autoluw worden en daarom mag er niet op straat worden geparkeerd. Parkeren moet in een commerciële parkeergarage waar sommige bewoners meer dan 400 euro per maand voor betalen. Volgens de mannen is dat zo erg nog niet, mits het deelvervoer er komt. Dat werd voor de komst van de wijk aangekondigd in de flyers, maar is vooralsnog weinig sprake.

De ontwikkelaar van de wijk laat weten dat de inzet op deelvervoer in de wijk nog niet is gelukt vanwege technische moeilijkheden. "De deelauto’s hadden in een garage moeten komen met een autoliftsysteem. Voor de verschillende aanbieders van deelmobiliteit, met wie we uitvoerig hebben gesproken, bleek dit helaas te uitdagend", laat een woordvoerder weten. Zowel gemeente als de ontwikkelaar van de wijk hopen dit project op termijn alsnog te realiseren", vertelt een woordvoerder.