Groot onderhoud Nellestein: ''Ook de schoolpleinen pakken we aan''

Deze week zijn we met Het Verkeer in de wijk Nellestein. Sinds 2021 wordt hier groot onderhoud uitgevoerd. Niet alleen de rijbanen en stoepen worden vernieuwd, ook de schoolpleinen krijgen een make-over. Het project heeft tegenslagen gehad maar het einde is in zicht, legt omgevingsmanager Renate Grootfaam uit.

Als we bewoners en voorbijgangers spreken over de werkzaamheden dan wordt al snel duidelijk dat ze het allemaal lang vinden duren. In 2021 zijn de werkzaamheden gestart en nog altijd vinden er verschillende werkzaamheden plaats in de wijk. Vooral de werkzaamheden aan de gasleidingen hebben voor vertraging gezorgd. ''Die werkzaamheden hebben een jaar langer geduurd dan voorzien'', legt omgevingsmanager Grootfaam uit. ''Daarom is de hele planning opgeschoven.''

Quote ''Hier op de Lopikhof zijn we de eerste onderlaag aan het aanbrengen'' Bastiaan van Leeuwen - Werkvoorbereider

Op de dag van de opnames wordt er geasfalteerd op het Lopikhof. ''We brengen nu de eerste onderlaag aan'', legt werkvoorbereider Bastiaan van Leeuwen uit. ''Volgende week komt de deklaag.'' Niet alleen de rijbanen en stoepen in de wijk worden vernieuwd. Ook de schoolpleinen worden aangepakt. Trots geeft Van Leeuwen ons alvast een kijkje op één van de pleinen die bijna klaar is. ''Om het van een tekening op je bureau nu in het echt te zien, dat is mooie aan mijn werk.'' Ook de werkmannen die ondertussen nog hard aan het werk zijn op het plein, zijn trots. ''Het is geen vlak schoolplein meer. Er is meer groen en meer plek voor de kinderen om te spelen'' vertelt Jan die heel Amsterdam doorgaat om schoolpleinen te vernieuwen. En hij vindt het prachtig werk om te doen. ''Schitterend klusje, helemaal omdat niks recht is. Dat is een mooie uitdaging.''

Quote ''Meer groen en meer plek voor de kinderen om te spelen'' Werkman Jan

De buurt moet de komende maanden nog rekening houden met overlast, legt Grootfaam uit. ''Ze gaan last hebben van heen en weer rijdende trucs, geluidsoverlast en soms is de bereikbaarheid wat minder. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen maar dat is niet altijd mogelijk.'' "We hopen dat het werk na de zomer klaar is", sluit Grootfaam af.