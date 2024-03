Werk aan woningen Kattenburgerstraat: "Bijna 380 woningen krijgen nieuwe puien"

Om veilig te kunnen werken moet het fietspad richting de Piet Heinkade op meerdere momenten afgesloten worden. "We plaatsen een steiger om de kozijnen te bevoorraden. Daarvoor hebben we een kraan nodig en die komt op het fietspad te staan", licht Van den Nieuwendijk toe.

Voor een fietser is de afsluiting wél vervelend. "Dit is de snelste weg voor wanneer ik wil sporten en nu moet ik een andere route verzinnen", legt hij uit. "Ik wil mij daar eigenlijk niet mee bezig houden." Een andere fietser heeft minder moeite met het afgesloten fietspad. "Het kan soms irritant zijn. Maar als je ouder bent dan leer je ook rustig te blijven en respect te houden."

Gevolgen voor het verkeer

Het fietspad van de Kattenburgerstraat kan, indien nodig, afgesloten zijn op werkdagen van 7.00 tot 16.30. "Na werktijd en in de weekenden is het fietspad altijd begaanbaar", vertelt Van den Nieuwendijk. Wanneer het fietspad is afgesloten worden fietsers omgeleid via de Marinierskade. Voetgangers kunnen over het afgesloten fietspad lopen.

De werkzaamheden duren tot het einde van de zomer dit jaar.