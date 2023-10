30 km/u de nieuwe norm: hoe gaat het na een half jaar op de Kattenburgerstraat?

Het voelt voor sommigen misschien als stapvoets rijden, maar 30 kilometer per uur wordt de nieuwe standaard in de stad. Vanaf 8 december wordt de maximumsnelheid op een heel groot deel van de wegen in de stad van 50 naar 30 km/u veranderd. Op de Kattenburgerstraat is dit al een half jaar het geval, dus hoog tijd om de balans op te maken.

AT5

"Het is hier nog steeds een racebaan hoor", begint Jeanine Langbroek. Ze kijkt vanuit haar appartement uit op de Kattenburgerstraat en vooral 's nachts en 's avonds ervaart ze overlast. Buurtgenoot Lars Duursma is het er mee eens: "Eerst werd hier 70 gereden, inmiddels gaat het wel beter. Maar eigenlijk is 50 het nieuwe 70 geworden, het gaat nog steeds harder dan mag." De nieuwe snelheidslimiet geldt daar na heel veel protest sinds eind maart dit jaar: "Als je je er dan aan houdt, dan wordt er al heel snel getoeterd of met knipperlichten geflitst achter je", vertelt Lars. Henriëtte Jager woont ook aan de straat, maar ziet het positieve er niet van in: "Ik zie niemand zich eraan houden, zelf probeer ik wel eens 30 te rijden, maar dan ontstaat er file en geef ik weer gas. Zelfs een fatbike gaat sneller, had er dan 40 van gemaakt."

Quote "De weg is breed en heeft weinig bochten, dus het ziet er niet uit als een 30-weg." een automobilist voor het stoplicht

Op 8 december moet je er in het grootste deel van de stad aan geloven en wordt het de nieuwe standaard. Op doorgaande wegen als de Wibautstraat blijft de limiet 50. "Ik vind het maar lastig, ik ben zo gewend om met mijn scooter 50 te rijden dat ik denk dat het wel heel erg wennen wordt", zegt iemand op zijn scooter voor het stoplicht. De meeste automobilisten die niet uit de buurt lijken het nog niet te weten. Op veel navigatiesystemen staat gewoon nog de oude limiet: "De weg is breed en heeft weinig bochten, dus het ziet er niet uit als een 30-weg." Handhaving Lars hoopt dat vanaf december ook op Kattenburg de snelheidslimiet wordt nageleefd. "Als je in de rest van de stad nog harder mag, dan voelt het raar om alleen hier zo zacht te rijden. Dus ik hoop dat de nieuwe standaard er langzaam insluipt."

"Er moet wel op worden gehandhaafd, anders komt er niets van", benadrukt een van de buurtbewoners. Maar juist die handhaving is nog het lastige. Flitspalen vallen bijvoorbeeld onder het Openbaar Ministerie (OM). Gemeenten moeten er alles aan doen om duidelijk te maken dat er echt maar 30 mag worden gereden op de wegen. Niet alleen via borden, maar de straten moeten ook zo worden ingericht dat je meteen merkt dat 50 km/u geen optie meer is. "Door de groenstrook, drempels en zebrapaden nodigt het wel meer uit zachter te rijden", geeft buurtbewoner Lars toe. Wanneer er door meer dan twintig procent van de mensen te hard gereden wordt, ziet het OM het als ongeloofwaardig gezien en is flitsen niet toegestaan.