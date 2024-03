Inbrekers zien kunst-pinautomaat aan voor echt exemplaar

Een opmerkelijke inbraak deze week bij kunstcentrum Mediamatic: inbrekers dachten hun slag te slaan bij een pinautomaat in het restaurant, maar wisten niet dat het om een kunstwerk ging. Ze troffen alleen wat kleingeld aan en vernielden het werk. "Balen voor de kunstenaar, het was een uniek werk ter waarde van 10.000 euro", aldus Marcel Sturing van Mediamatic.

De expositie Smile like you really mean it stond al sinds Museumnacht in het restaurant van Mediamatic. Bezoekers kregen wat kleingeld en een bonnetje als ze lachten naar de machine – een minuut glimlachen was een euro waard, maar de prijs was afhankelijk van de aandelenmarkt.

De inbrekers hebben de deur geforceerd en geprobeerd de machine, van de buitenkant gemaakt van hout, te slopen. Ook is er elders in het pand gezocht naar waardevolle spullen, zoals in de kassa's.

Hebzucht

Kunstenaar Ignacy Radtke is verdrietig. "Ik heb maanden aan de installatie gewerkt." Maar hij kan ook met een positieve blik naar de inbraak kijken. "Het is ook een compliment: ze dachten echt dat het een pinautomaat was. En het geeft een nieuwe lading aan mijn werk. Ik laat mensen lachen en daar krijgen ze iets voor terug. Nu is het werk vernietigd door hebzucht."

Het was niet de eerste keer dat er werd ingebroken bij Mediamatic: vorige week nog nam een inbreker om 8 uur 's ochtends een laptop van een van de medewerkers mee.