Yesilgöz: wel contact geweest met gemeente na demonstratie Holocaustmuseum

"Er is zeker wel contact geweest. Vlak na de demonstratie, maar ook in de dagen daarna", zegt de demissionair minister, die ook bij de opening aanwezig was, tegen de krant. "Bijvoorbeeld rondom de vragen die plenair in de Tweede Kamer zijn behandeld. Ook is er ambtelijk contact geweest."

Boude uitspraken

Burgemeester Halsema haalde gisteren tijdens een debat in de Stopera uit naar onder meer Yesilgöz. Ze zei: "Ik heb naar de discussie in het nationaal parlement gekeken en me daarover verbaasd. Dat niemand zich in verbinding heeft gesteld met de Amsterdamse driehoek voordat men allerlei hele boude uitspraken deed. De leider van de grootste politieke partij, minister van Justitie. Ik zou verwachten dat je eerst het feitenrelaas afwacht voordat je in zo'n precaire situatie allemaal uitspraken doet."

De uitspraak van Halsema was voor landelijk Denk-leider Stephan van Baarle vandaag reden om te schrijven dat het een bevestiging was dat staatssecretaris Eric van der Burg, die het woord namens Yesilgöz voerde, 'totaal feitenvrij en bevooroordeeld heeft gesproken'. Van der Burg reageerde via X op hem: "Je weet dat ik voor het debat gesproken heb met de burgemeester, dat heb ik in het debat verteld. Dus dat feitenvrij en bevooroordeeld klopt niet"

Kamerleden

Een woordvoerder van Halsema laat weten dat de burgemeester met 'niemand' doelde op Kamerleden. "De burgemeester had een opvatting over mensen die er niet bij waren en die wel meteen een stevige mening hadden. Vanuit de Kamer is geen contact met Amsterdam geweest, maar er is wel contact geweest met het kabinet."

Volgens Halsema ontstond de demonstratie op 40 meter afstand van het Nationaal Holocaustmuseum op 10 maart 'spontaan', al gaf ze gisteren tijdens het debat wel toe dat de gemeente op de hoogte was van de online oproep om in de omgeving van het museum te gaan demonstreren. Er zouden geen gronden zijn geweest om in te grijpen en dat zou bovendien ook 'operationeel onverstandig' zijn geweest.

Zo verliep het debat gisteren: