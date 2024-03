Halsema: demonstratie op vijftig meter afstand van Holocaustmuseum was proportioneel

Het toestaan van de pro-Palestina demonstratie op vijftig meter afstand van het Nationaal Holocaustmuseum afgelopen zondag was proportioneel. Dat zegt Femke Halsema in AT5's het Gesprek met de Burgemeester. "Ze moeten op hoor- en zichtafstand staan, dat staat gewoon in het internationaal recht vastgesteld. Daar moet ik mij aan houden."

Een straat verderop, de Plantage Westermanlaan, ligt op 170 meter afstand tot het museum. Niet logisch volgens Halsema om de afzetting daar te zetten. "U moet zich realiseren dat waar de demonstranten stonden alleen de aanvoerroute was voor auto's. De hele route was afgeschermd en afgesloten, vanaf de Portugese Synagoge tot aan het museum. De verwachting was dat mensen alleen in de auto zouden rijden tot aan het museum en daar uit zouden stappen, dan was de vijftig meter proportioneel."

Ze vervolgt: "Het gaat om proportionaliteit. U moet zich realiseren dat we in deze stad al lang de discussie hebben over demonstraties bij de abortuskliniek. Die afstand is nu twaalf meter. We hebben elkaar heel vaak juridisch laten adviseren, dan wordt ons negatief geadviseerd. Je stelt de demonstranten dan onvoldoende in de gelegenheid."

Toen Halsema zelf voor het museum uit de auto stapte schrok ze ook. "Ik heb toen ook gebeld met de driehoek die aanwezig was in het commandocentrum. Ik heb toen wel gezegd: dit is overweldigend, hard, luid en dichtbij. Niet te dichtbij. Er waren echt geen gronden in de wetgeving om mensen naar achter te plaatsen. Het was wel akelig wat er werd geroepen, maar mensen stonden achter de hekken."