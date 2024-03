'Waternet huurde tot hotel omgebouwde brugwachtershuisjes terug voor 70.000 euro'

Waternet heeft in 2021 en 2022 voor tienduizenden euro's maandenlang twee brugwachtershuisjes terug gehuurd van een hotelexploitant, omdat het systeem niet goed werkte waarmee de bruggen op afstand moesten worden bediend.

Dat schrijft Het Parool. In 2018 werden 28 brugwachtershuisjes in de stad voor twintig jaar aan Sweets Hotel verhuurd, die er hotelkamers van maakte. De huisjes waren niet meer nodig, omdat de sluizen en bruggen voortaan met camera's op afstand zouden worden bediend. De camera's haperden echter zo veel, dat op afstand bedienen onveilig bleek, en de bruggen toch weer ter plekke moesten worden bediend.

Bij de Wiegbrug in West en de Scharrebiersluis zag Waternet zich genoodzaakt om twee brugwachtershuisjes voor in totaal 70.000 euro van de hotelketen terug te huren. Zo kon volgens de krant onderzoek worden gedaan naar de storingen in het nieuwe systeem en konden de twee drukste vaarroutes van de stad worden bediend. Op andere plekken werd een container naast de huisjes voor de brugwachters neergezet.

Nog steeds werkt het nieuwe systeem volgens de krant niet naar behoren en worden vanuit negen plekken in de stad de bruggen en sluizen handmatig bediend. De totale kosten van het project zijn opgelopen tot ruim 40 miljoen euro, een stuk meer dan de ooit geraamde 30,3 miljoen euro.

Anderhalf jaar geleden maakte AT5 dit verhaal over een container waar een brugwachter in moest werken terwijl er toeristen in het brugwachtershuisje bivakkeerden: