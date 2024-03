Oma's uit Urk die meehelpen en zelf fietsen wegknippen: bewoners maken de Wallen schoon

De Wallenbewoners zijn vandaag niet alleen; er komt hulp vanuit Urk, de 'leukste oma's van Nederland' zoals ze zichzelf noemen. Met enthousiasme maken zij de Warmoesstraat schoon en zeggen dat 'Amsterdam kan wel een lesje leren van Urk. Iedereen daar houdt zijn eigen tuintje en stoepje schoon en zo is je straat dan ook schoon'. Maar het is niet alleen schoonmaken; er is ook tijd voor koffie en koek.

Van der Hoog ziet de zwerffietsen als een groot probleem. "Omdat te veel bewoners hun eigen fiets niet meer voor hun huis kunnen parkeren, halen wij ze weg.'' Het metaal wordt verkocht en de opbrengst wordt gedoneerd aan verschillende organisaties, onder andere aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

De andere buurtbewoners vinden het ook van groot belang dat er meer ruimte is voor hun fietsen en genieten erg van het doorknippen van sloten. ''Ik voel me een kwajongen. Maar het is ook echt belangrijk, want er zijn er gewoon te veel. Met het wegslijpen van deze sloten kan ik mijn steentje bijdragen.''

Mag dat wel?

Maar mag dat wel, zomaar fietsen wegknippen? ''We zijn ook op de hoogte van het voornemen van de organisatie van Wallen Schoon om tijdens de actie op eigen initiatief fietsen te knippen", zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum in een reactie. "We hebben meneer Van der Hoog laten weten dat het zelf wegknippen van fietsen in de openbare ruimte niet is toegestaan. Afhankelijk van wat er zaterdag gebeurt, wordt bekeken welke vervolgstappen genomen moeten worden.''

Maar volgens Van der Hoog zit dat wel goed. ''Ik ben met de politieman in de buurt gaan praten en die zegt als jullie het schoonmaken, maken jullie het veilig. Als je een wrak weghaalt kan daarvoor in de plek een goede fiets staan.''