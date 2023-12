Wallenbewoners stomverbaasd over stoeptegel die dealers moet wegjagen: "Echt belachelijk"

Buurtbewoners van de Bethaniënstraat op de Wallen keken vreemd op toen ze zeer aparte stoeptegels zagen in hun steeg. De kleine en grote hobbels zijn een experiment van de gemeente. Het doel is duidelijk: ze moeten overlast tegen gaan van straatdealers die precies op de hoek van de straat hangen. Maar buurtbewoners betwijfelen of de hobbels echt gaan helpen tegen de overlast.

AT5

De speciale stoeptegels, die er sinds juli liggen, moeten het zo ongemakkelijk mogelijk maken voor de dealers om op de betreffende plek te staan. Maar ze lijken op het eerste gezicht op andere dingen dan wegjaag-stoeptegels. "Het zijn gewoon bollen toch?", vraagt iemand zich af. "Misschien is het een soort hinkelbaan", zegt een vrouw met vragende blik. Maar een buurtbewoner met een hond weet het zeker: "Het is een hondenzitplaats", zegt hij vrolijk. Slecht plan De buurtbewoners die AT5 spreekt, zijn het roerend met elkaar eens: 'Het slaat helemaal nergens op'. "Ze kunnen er gewoon naast staan", vertelt een man verbaasd. Toch zal er een oplossing moeten komen voor de overlast tegen de straatdealers. De dealers staan vaak precies op de hoek, waar ze dealen, troep maken en wildplassen. Maar dit is dus volgens de bewoners van de straat dus niet de oplossing. Daar denkt de gemeente anders over. "De steen voldoet deels aan de verwachtingen. Op de plek waar de dealers hingen, hangen ze nu niet meer rond. Uiteraard vinden er wel verschuivingen plaats, want die dealers stoppen er niet zomaar mee", laat de gemeente weten. De oplossing van de bewoners is simpel: camera's ophangen en meer agenten inzetten.

Quote "Het is een onzinnige maatregel. Niemand hier snapt het" Buurtbewoner