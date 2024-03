Zeeburgereilanders moeten weg voor nieuwe woonwijk, maar waarheen?: "Ze bouwen maar om ons heen"

Naast de Sluisbuurt die op Zeeburgereiland inmiddels in aanbouw is, komt nog een nieuwe woonwijk: de Baaibuurt-West. Goed voor de woningcrisis, maar minder positief voor de bewoners en ondernemers die daar vaak al tientallen jaren zitten. Zij moeten eind dit jaar weg zijn, zodat in de eerste maanden van 2025 het gebied vrij is voor de gemeente. Mohammed en Piet werken en wonen er, en zijn niet van plan om na al die tientallen jaren zo maar hun spullen te pakken: "Dit is niet menselijk."

Mohamed Kabbou is al zeker dertig jaar trotse eigenaar van zijn autogarage. "Ik heb hier zo veel ingestoken: geld, moeite, passie. En nu moet ik weg", vertelt hij terwijl hij een rondleiding door zijn pand geeft. Hij moet namelijk eind dit jaar op last van de gemeente weg zijn, zodat de sloop en bouw van de nieuwe woonwijk kan beginnen. "Ik vind het triest, ik vind het echt zonde van alles wat ik heb opgebouwd." Buurtgenoot Piet van der Berg kent het terrein inmiddels ook uit zijn hoofd. Hij zou er midden jaren negentig zo'n drie jaar met zijn woonwagen staan. Dat werd uiteindelijk bijna tien keer zo lang. Het stuk grond werd rond 1992 toegewezen aan ondernemingen, creatievelingen en woonwagenbewoners. Zij kregen tijdelijke contracten. Voor Mohamed begon dat met een jaarcontract, dat uiteindelijk zo lang is verlengd dat het laatste contract pas nu afloopt. "En al mijn klanten in deze buurt, en op IJburg, zij moeten toch ook een garage in de buurt hebben? Er is hier verder niks in de omgeving, dat zeggen ze zelf ook."

Voor Van der Berg zit het anders: na iets meer dan drie jaar zou de gemeente een alternatieve woonlocatie voor ze vinden. Dat is stilzwijgend verlengd. Van der Berg: "Al die jaren hebben ze niet naar ons omgekeken, en nu ineens moeten we weg." Die drieënhalf jaar werd uiteindelijk dus dertig jaar. "Nog steeds is het de taak van de gemeente om een alternatieve plek te regelen", aldus Van der Berg. De gemeente zegt mensen op het stuk grond te helpen met het zoeken naar een alternatieve plek. "Ja, we hebben wel eens een locatie gezien de afgelopen tijd. Maar nooit iets wat echt goed passend is", vertelt de kermisexploitant. "Naast onze woonwagens moet er 's winters plek zijn voor al onze kermisopslag, en er staat zwart-op-wit dat we op Zeeburg een plek verdienen." Eigen verantwoordelijkheid De gemeente beaamt dat het haar taak is een nieuwe plek voor de woonwagens te vinden. "Ook begrijpt de gemeente dat het niet makkelijk is een nieuwe plek te vinden. Daarom heeft de gemeente al sinds de zomer 2023 alle huurders laten weten dat de woningbouwplannen nu daadwerkelijk gaan starten." Er is al een collectief gevormd van Zeeburgbewoners en -ondernemers dat pleit voor het invoegen van de huidige bewoners bij de nieuwe plannen, dat is wegens verlegging van grond en door wateroverlast volgens een woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder Van Dantzig niet mogelijk.

Voor Mohamed is het einde verhaal, hij is op zichzelf aangewezen. De gemeente benadrukt dat voor iedereen behalve de woonwagenbewoners het eigen verantwoordelijkheid is om aan nieuwe ruimte te komen. Zo zijn de studenten die er via DUWO wonen al tegemoetgekomen in het moment van vertrek. Zij zouden eigenlijk al voor het eind van het jaar weg moeten. "Voor mij is dat lastig, waar is er zo maar plek voor een garage?" vraagt de garagehouder zich af. "Ze kunnen al mijn spullen niet zo maar in de gracht gooien en niks anders aanbieden." Hij kan een vergoeding van enkele duizenden euro's krijgen als hij voor eind maart aangeeft te vertrekken, "Wat koop ik daarvan? Misschien enkel het vervoer van al mijn spullen." Hij laat het er, net als Van der Berg en veel andere huidig gebruikers, niet bij zitten: "Ik heb een andere plek nodig en een compensatie voor de kosten die we allemaal gaan maken. Dit is niet zo maar iets." Van der Berg heeft weinig hoop: "Ik verwacht niet zo veel meer. Maar als er geen goede locatie komt; ik zal niet dakloos worden. Ik blijf gewoon zitten, ze bouwen maar om ons heen."