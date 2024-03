Holi Phagwa-feest in de K-Buurt: muziek, eten en vooral veel kleur

Het zogenoemde Holi Phagwa-feest, is een kruising tussen nieuwjaar en een offerfeest. De Hindoestanen wensen elkaar 'Subh Holi', wat zoiets als 'gelukkige lente' betekent. Met zang en dans vieren ze de overwinning van het goede op het kwade. Maar voor de Hindoestanen betekent het feest vooral: elkaar bedelven onder felgekleurd poeder. Het gekleurde poeder symboliseert de natuur die in bloei staat.

In de K-Buurt, bij metrostation Kraaiennest, wordt het feest vandaag groots gevierd. Dat gaat, naast zang, ook gepaard met veel etenstentjes, veel gekleurd poeder dat overal door de lucht dwarrelt en vooral vrolijke mensen. "Ik heb hier maanden van tevoren vrij voor genomen, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik probeer het ook over te brengen aan mijn kinderen en kleinkinderen, ze vinden het hartstikke leuk om te doen."

Shantusha Chauthi-Bisai, een van de organisatoren van het feest in de K-Buurt, is ook extra blij met het weer. "Het is de start van het de lente, dus we zijn heel blij dat de zon schijnt." Het is een feestdag waarbij groots wordt uitgepakt, maar dat is volgens de organisatie ook niet zo gek. "Het is de start van iets nieuws en alles wat positief is."