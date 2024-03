Olifant uit Eindhoven op bezoek bij Artis om voor nakomelingen te zorgen

Sibu komt uit het Dierenrijk in Eindhoven, waar hij twee dochters heeft. Omdat de oudste zelf vruchtbaar wordt was het belangrijk dat Sibu zou gaan verhuizen. Maandag werd het dier van 5000 kilo in een vrachtwagen naar Amsterdam gebracht.

Matriarchaat

"In het wild leven mannetjes niet zo lang in een kudde", legt teamleider dierenverzorging Pieter Bleessing uit "Olifanten leven in een matriarchaat, dus in kuddes die geleid worden door vrouwtjes. Mannen komen alleen voor een paar weken of maanden op bezoek om te bevruchten."

En precies dat is de reden dat Sibu nu voor een jaar naar Artis komt. De jongste koe uit de kudde is 7 en net vruchtbaar geworden. Om haar vruchtbaar te houden, is het belangrijk dat ze voor haar tiende kleintjes krijgt. "Elke jonge koe moet een kalf krijgen", aldus Bleessing. "Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het dier, maar ook voor de kudde."

Soortbehoud

En ook voor Artis zelf is het belangrijk dat er Aziatische olifanten geboren worden. We willen heel graag meedoen aan het soortbehoudprogramma. "Ze zijn een bedreigde diersoort", zegt Bleesing. In het wild komen ze alleen nog maar in een heel versnipperd leefgebied voor. In Azië komen ze in conflict met de mens doordat ze van landbouwgrond eten. En ook hun ivoor is nog steeds heel gewild."