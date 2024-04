Rijbaan eerder open richting Mosplein: "Voldoende ruimte in werkvak gekregen''

We zijn terug bij de werkzaamheden op het Mosplein. De rotonde wordt hier vernieuwd. Eerder dan gepland is het voor autoverkeer weer mogelijk om vanaf de Johan van Hasseltweg links af te slaan richting het Mosplein. In Het Verkeer spreken we projectleider Rohan Ketzer over het verloop van de werkzaamheden.

AT5

Dat de afslag is opengesteld tijdens het werk aan de rotonde op het Mosplein was in eerste instantie niet de bedoeling. "We hebben in het werkvak voldoende ruimte gekregen om de afslag veilig te openen", legt Ketzer uit. "Het helpt met de doorstroming, dus hebben we hem weer opengesteld."

"Het is fijn dat ik hier weer kan rijden", vertelt een automobilist. "Het is een tijd afgesloten geweest." Een andere bestuurder geeft aan blij te zijn dat de buurt verbeterd wordt. "Maar aan de andere kant zijn er nu wel veel files en drukte." "Ik ben heel blij dat de afslag open is", vertelt een voorbijganger. "Vooral omdat ik de shoarmatent weer makkelijker kan bereiken, dat is belangrijk voor mij."

AT5

De werkzaamheden lopen volgens Ketzer volgens planning. "We hadden wel wat vertraging door de regen deze winter", geeft hij aan. "Maar dit hebben we weer ingelopen en daardoor zitten we precies op schema." Gevolgen voor het verkeer De Hagendoornweg is open. Vanaf de rotonde zijn de Distelweg en de Van der Pekstraat nog wel afgesloten. "Voor fietsers betekent dit, dat ze nog steeds gebruik moeten maken van de omleidingsroute", geeft Ketzer aan. Eind juni zijn de werkzaamheden aan de rotonde afgerond.