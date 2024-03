Wethouder belooft na geklapte afspraken stadswarmte met oplossing te komen

Nu er geen afspraken zijn gemaakt over de tarieven voor stadswarmte, is het nog maar de vraag of de stad in 2040 aardgasvrij kan zijn. Rutger Groot Wassink denkt dat die doelstelling nog haalbaar is; de wethouder verwacht binnenkort met een oplossing te komen. "We gaan kijken hoe we bewoners kunnen compenseren"

Is stadswarmte nog wel de beste optie voor de energietransitie? Het was een van de grote vragen in de gemeenteraad vanmiddag. Nu er onzekerheid heerst over de toekomstige prijzen en onderhandelingen tussen Vattenfall, woningcorporaties en gemeente zijn stukgelopen, zijn partijen in de raad verdeeld over de toekomst van stadswarmte. Volgens Groot Wassink is die toekomst duidelijk: "Het is noodzakelijk dat we van het gas af gaan." "Maar het is wel vervelend en teleurstellend dat beloftes die aan huurders zijn gemaakt niet zijn nagekomen", vervolgt de wethouder. "Huurders moeten er niet op achteruit gaan, die moeten we als gemeente kunnen compenseren."

AT5

Groot Wassink geeft toe dat de doelstelling om over zestien jaar van het gas af te zijn, niet makkelijker is geworden. "De gemeenteraad wil ook dat we alles op alles moeten zetten om de doelstelling alsnog te halen, maar we zijn afhankelijk van wetgeving en van het ACM (Autoriteit Consument en Markt, red.)." Compensatie Volgens de wethouder kan met name die laatste partij iets doen aan de oorzaken van het toegenomen vastrecht, dat ervoor zorgt dat bewoners soms wel honderden euro's meer betalen voor stadswarmte. De wethouder verwacht binnenkort met een oplossing te komen voor de huidige patstelling. "Natuurlijk gaan we ook goed kijken wat we nodig hebben om te zorgen dat de energietransitie op een goede manier door kan gaan. Dat we de doelstelling halen en we huurders niet duperen. Dat betekent dat we echt wel weer in gesprek gaan met corporaties, Vattenfall en de Rijksoverheid."